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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tu agenda educativa y recreativa para el mes de octubre

Entérate de algunas opciones para aprender y disfrutar en familia

13 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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A tono con la celebración de Halloween, el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas, realizará el 31 de octubre el XII Festival del Murciélago. (Shutterstock)
Por El Nuevo Día Educador

Los fines de semana hay actividades para toda la famillia que pueden ser a la vez educativas y entretenidas. Con competencias de equitación, feria, festivales y casas abiertas en universidades, son variadas las alternativas para salir con niños y adolescentes.

RELACIONADAS

Gran Día Ecuestre en el Parque

Fecha: sábado, 17 de octubre

Hora: Desde las 12:00 del mediodía

Lugar: Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón

Asunto: Actividad gratuita en que habrá competencias ecuestres, disfraces, música y artesanías.

Agroferia

Fecha: 17 y 18 de octubre

Hora: sábado desde las 12:30 p.m. y domingo desde las 5:00 a.m.

Lugar: Antigua Central Plazuela, en Barceloneta

Asunto: Habrá animales de granja, vacunación de mascotas, exhibición de autos antiguos, música en vivo, venta de artesanías y la carrera 5K Plazuela.

XII Festival del Murciélago

Fecha: sábado, 31 de octubre

Hora: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas

Asunto: Evento libre de costo en que se ofrecerán experiencias interactivas de ciencia, arqueología, arte y tecnología para toda la familia.

Casa Abierta 2026 de la UPR-RP

Fecha: sábado, 31 de octubre

Hora: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Centro Universitario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Asunto: Estudiantes de escuela superior pública, privada o educación en el hogar podrán informarse sobre el proceso de admisión, las ayudas económicas, los diferentes programas académicos y compartir con alumnos y profesores. Los interesados pueden registrarse a través del enlace: https://registro-app.upr.edu.

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