Tu agenda educativa y recreativa para el mes de octubre

Los fines de semana hay actividades para toda la famillia que pueden ser a la vez educativas y entretenidas. Con competencias de equitación, feria, festivales y casas abiertas en universidades, son variadas las alternativas para salir con niños y adolescentes.

Gran Día Ecuestre en el Parque

Fecha: sábado, 17 de octubre

Hora: Desde las 12:00 del mediodía

Lugar: Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón

Asunto: Actividad gratuita en que habrá competencias ecuestres, disfraces, música y artesanías.

Agroferia

Fecha: 17 y 18 de octubre

Hora: sábado desde las 12:30 p.m. y domingo desde las 5:00 a.m.

Lugar: Antigua Central Plazuela, en Barceloneta

Asunto: Habrá animales de granja, vacunación de mascotas, exhibición de autos antiguos, música en vivo, venta de artesanías y la carrera 5K Plazuela.

XII Festival del Murciélago

Fecha: sábado, 31 de octubre

Hora: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas

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Asunto: Evento libre de costo en que se ofrecerán experiencias interactivas de ciencia, arqueología, arte y tecnología para toda la familia.

Casa Abierta 2026 de la UPR-RP

Fecha: sábado, 31 de octubre

Hora: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Centro Universitario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras