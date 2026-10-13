Tu agenda educativa y recreativa para el mes de octubre
Entérate de algunas opciones para aprender y disfrutar en familia
13 de octubre de 2026 - 6:00 AM
13 de octubre de 2026 - 6:00 AM
Los fines de semana hay actividades para toda la famillia que pueden ser a la vez educativas y entretenidas. Con competencias de equitación, feria, festivales y casas abiertas en universidades, son variadas las alternativas para salir con niños y adolescentes.
Fecha: sábado, 17 de octubre
Hora: Desde las 12:00 del mediodía
Lugar: Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón
Asunto: Actividad gratuita en que habrá competencias ecuestres, disfraces, música y artesanías.
Fecha: 17 y 18 de octubre
Hora: sábado desde las 12:30 p.m. y domingo desde las 5:00 a.m.
Lugar: Antigua Central Plazuela, en Barceloneta
Asunto: Habrá animales de granja, vacunación de mascotas, exhibición de autos antiguos, música en vivo, venta de artesanías y la carrera 5K Plazuela.
Fecha: sábado, 31 de octubre
Hora: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas
Asunto: Evento libre de costo en que se ofrecerán experiencias interactivas de ciencia, arqueología, arte y tecnología para toda la familia.
Fecha: sábado, 31 de octubre
Hora: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Centro Universitario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Asunto: Estudiantes de escuela superior pública, privada o educación en el hogar podrán informarse sobre el proceso de admisión, las ayudas económicas, los diferentes programas académicos y compartir con alumnos y profesores. Los interesados pueden registrarse a través del enlace: https://registro-app.upr.edu.
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