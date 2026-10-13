Zona en accción: Habilidad e inclusión en el deporte de las bochas

“Zona en acción” es una serie de artículos que busca educar sobre los deportes y resaltar su impacto positivo en niños y jóvenes.

Fajardo - En Fajardo, un grupo de 11 atletas con discapacidad intelectual practicaba al aire libre el deporte de bochas. Así se preparaban para competir este viernes 16 y sábado 17 de octubre en los Juegos Nacionales de las Olimpiadas Especiales en Ponce.

Los Juegos Nacionales, que comenzaron el pasado sábado y culminarán este domingo, congregan a más de 1,000 atletas de toda la isla, quienes compiten en 16 disciplinas, entre estas las bochas. Durante el evento, se seleccionará a los que representarán a Puerto Rico en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en Chile en octubre de 2027.

La bocha, también conocida como “boccia” o “bocce”, se puede jugar individual, en pareja o por equipos de hasta cuatro jugadores. Se practica sobre una pista rectangular en donde los atletas intentan lanzar sus bolas (llamadas bochas) lo más cerca posible de la pelota (el palino) que sirve de objetivo, explicó Nancy Morales Román, presidenta de la Federación de Bochas de Puerto Rico y entrenadora del equipo que practica cada viernes en Fajardo.

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Al mismo tiempo, los jugadores deben intentar alejar las bolas lanzadas por sus oponentes. Una vez todos terminan de lanzar, se otorgan puntos al equipo o atleta cuyas bochas estén más cerca del palino que la bola más cercana del equipo contrario.

Kevin Rosario Robles, de 31 años y vecino de Río Grande, practica bochas, deporte en que los atletas lanzan sus bolas lo más cerca posible de la pelota que sirve de objetivo. (Especial Rut Tellado Domenech)

“Aquí tenemos niños con espasticidad, Síndrome de Down, autismo y discapacidad intelectual”, mencionó Morales sobre los jóvenes que entrena, quienes son participantes de la región este del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), organización que brinda servicios a personas con impedimentos de 14 anos o más.

Agregó que la bocha se adapta a las capacidades de los jugadores, pues lo pueden practicar desde personas en silla de ruedas o con parálisis cerebral, hasta individuos sin discapacidades en eventos unificados donde juegan en equipo con atletas con discapacidades.

“Llevo como cinco años jugando bocha y me gusta porque me da disciplina, concentración y puedo disfrutar de los juegos”, dijo Eliam Sánchez González, de 30 años y vecino de Río Grande, quien también participará de levantamiento de peso en los Juegos Nacionales de Ponce. “La experiencia será inolvidable y vamos a disfrutarlo”, manifestó el atleta, quien tiene trastorno del espectro autista.

“Todo me gusta”, expresó sobre el deporte Jesús Yadiel García Rivera, de 28 años, residente de Luquillo y paciente de Síndrome de Down. Para su padre, Jesús García Jiménez, la participación de Jesús Yadiel en Ponce también será especial. “Participaremos juntos como pareja en bocha unificado. Me agrada porque es el primer evento nacional en que competiremos juntos”, expresó el papá. “Al practicar juntos aprendemos el uno del otro. Veo las destrezas de él, él ve las mías y hacemos un balance entre los dos”.

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Egidio Fantauzzi González, vecino de Fajardo, dijo que ha visto cómo el deporte ha ayudado a su hijo Egidio Alberto Fantauzzi Pérez, de 28 años y quien tiene Síndrome de Down. “Le ha dado más independencia porque, durante las competencias, los jugadores no pueden recibir instrucciones de los coaches, así que tienen que preparar sus propias estrategias y tomar decisiones”, aseguró el padre.

La entrenadora Morales, quien además es maestra retirada de educación física adaptada, mencionó que la bocha “les ayuda en el desarrollo de destrezas motoras, mejorar su balance, adquirir destrezas de socialización, esperar su turno, distinguir colores, contar y hasta en destrezas matemáticas al llevar las puntuaciones de los juegos”.

Zollianne Jusino González, coordinadora de servicios de MAVI para la región este, aseguró que, a estos jóvenes adultos, “el deporte les ha dado la oportunidad de que se sientan en control de sus vidas y que sus papas puedan creer más en ellos y en sus destrezas y habilidades”.

Para Manuel Rosa Rosario, vecino de Río Grande y padre de Jan Manuel Rosa de León, de 25 años y paciente de autismo, y Adriana Janice Rosa de León, de 23 años y quien tiene espasticidad, la bocha les sirve para salir de la rutina, socializar y compartir con otros. “Ellos son parte de la sociedad y es importante integrarlos”, concluyó.