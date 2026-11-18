Un hombre fue arrestado por agentes de la Policía Municipal de Carolina este miércoles tras protagonizar una extensa persecución en el expreso Román Baldorioty de Castro.

El comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno, indicó a El Nuevo Día que la pesquisa inicial apunta a que el sujeto habría rebasado una luz roja.

“(Los) Compañeros lo mandan a detenerse. Se inicia inmediatamente una persecución por varias calles de Carolina. Llegan hasta el puente Dos Hermanos en San Juan. El individuo regresa para Carolina”, relató Moyeno.

Posteriormente, al llegar frente al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el individuo presuntamente perdió el control del vehículo, impactó una valla y chocó contra el carro de otra mujer, quien no resultó herida.

“Este luego abandona el vehículo y se va a la huida corriendo. Se inicia una persecución a pie donde los compañeros lograron ponerlo bajo arresto”, agregó.

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Dos carriles en dirección a Carolina permanecen cerrados debido al choque y en lo que la Policía Municipal recopila la evidencia correspondiente.

Según Moyeno, de la investigación se desprende que el hombre cumplía una probatoria federal por delitos que no precisó.

El oficial añadió que el vehículo en el que viajaba el sujeto estaba registrado bajo su nombre.