Un adulto mayor falleció en la mañana de este miércoles luego de que el vehículo que manejaba cayera por un precipicio en el kilómetro 21.7 de la PR-174, ubicada en el barrio Mulas, en Aguas Buenas.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Caguas indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 9:15 a.m. sobre el accidente.

Al momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias que rodean los hechos.