Muere un adulto mayor al caer con su vehículo por un precipicio en Aguas Buenas
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente
18 de noviembre de 2026 - 10:43 AM
18 de noviembre de 2026 - 10:43 AM
Un adulto mayor falleció en la mañana de este miércoles luego de que el vehículo que manejaba cayera por un precipicio en el kilómetro 21.7 de la PR-174, ubicada en el barrio Mulas, en Aguas Buenas.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de Caguas indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 9:15 a.m. sobre el accidente.
Al momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias que rodean los hechos.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas en unión a la fiscal de turno investigan los hechos.
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