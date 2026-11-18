Un accidente con un vehículo volcado, en la mañana de este miércoles, mantiene cerrada la calle José Celso Barbosa, frente a la Farmacia Rey, en Las Piedras.

Según la información preliminar de la Policía una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente.

Conforme a la investigación de la Uniformada, el conductor de un vehículo transitaba por el lugar cuando presuntamente perdió el control del volante y se volcó.

La Policía indicó que hay paramédicos en la escena brindando asistencia a las personas perjudicadas.

Al momento, se desconoce el número de personas involucradas y su condición.

“Este tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular mientras culminan las labores de investigación y remoción del vehículo”, lee el informe.