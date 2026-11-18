Accidente con un vehículo volcado mantiene vía cerrada en Las Piedras
El conductor transitaba por el lugar cuando supuestamente perdió el control del volante
18 de noviembre de 2026 - 11:00 AM
18 de noviembre de 2026 - 11:00 AM
Un accidente con un vehículo volcado, en la mañana de este miércoles, mantiene cerrada la calle José Celso Barbosa, frente a la Farmacia Rey, en Las Piedras.
Según la información preliminar de la Policía una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente.
Conforme a la investigación de la Uniformada, el conductor de un vehículo transitaba por el lugar cuando presuntamente perdió el control del volante y se volcó.
La Policía indicó que hay paramédicos en la escena brindando asistencia a las personas perjudicadas.
Al momento, se desconoce el número de personas involucradas y su condición.
“Este tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular mientras culminan las labores de investigación y remoción del vehículo”, lee el informe.
La Uniformada exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades.
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