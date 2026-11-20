Agentes de la Policía investigan un incidente reportado en la mañana de este viernes cerca de la avenida José de Diego, en San Juan, donde un conductor habría impactado dos vehículos y luego huido de la escena.

Según la Oficina de Prensa de la Policía, el individuo habría chocado contra un primer vehículo en un accidente descrito como de carácter leve.

Posteriormente, habría impactado un segundo vehículo en un incidente cuya gravedad las autoridades no habían precisado al momento de publicar esta nota.

La Uniformada indicó que la persona perjudicada en el primer choque comenzó entonces a seguir al conductor, quien, en medio de la persecución, impactó un objeto fijo, se bajó de su vehículo y huyó de la escena.