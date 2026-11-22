Un incidente bajo investigación en Dorado dejó a dos hombres de 32 y 48 años heridos de bala en la PR-02, kilómetro 26.1 del barrio Espinosa, en Dorado.

Según un informe de la Policía, los hechos ocurrieron en los predios de una gasolinera.

Ambos perjudicados fueron transportados a distintos hospitales de la zona y, posteriormente, referidos a un centro hospitalario del área metropolitana. Se desconoce su estado de salud.