Dos hombres resultan heridos de bala en los predios de una gasolinera en Dorado
Los perjudicados tienen 32 y 48 años
22 de noviembre de 2026 - 10:55 AM
22 de noviembre de 2026 - 10:55 AM
Un incidente bajo investigación en Dorado dejó a dos hombres de 32 y 48 años heridos de bala en la PR-02, kilómetro 26.1 del barrio Espinosa, en Dorado.
Según un informe de la Policía, los hechos ocurrieron en los predios de una gasolinera.
Ambos perjudicados fueron transportados a distintos hospitales de la zona y, posteriormente, referidos a un centro hospitalario del área metropolitana. Se desconoce su estado de salud.
El caso es investigado por la agente Yomaira Rodríguez Avilés bajo la supervisión del sargento Hugo Fernández del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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