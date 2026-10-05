“Necesitamos que nos paguen”: porteadores escolares protestarán para exigir pago de deuda de Educación

Los porteadores escolares marcharán este lunes, 5 de octubre, para exigir el pago de una deuda que, según alegan, acumula el Departamento de Educación por servicios de transportación que ya han sido prestados.

Así lo anunció el presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, cuyo presidente, José Rosado, puntualiza que, además de los atrasos, el alza en el precio del combustible agrava la situación económica.

“Nos tiramos a la calle porque necesitamos que nos paguen por el trabajo que ya realizamos. No estamos pidiendo un favor, estamos reclamando lo que nos corresponde. Hemos cumplido con los estudiantes y sus familias, pero el Departamento de Educación sigue sin saldar la deuda pendiente”, expresó Rosado en un comunicado de prensa.

Los porteadores, acompañados por el Comité de Transportistas, comenzarán a reunirse desde las 7:30 a.m. en la marginal de la avenida Kennedy, en San Juan, para salir a las 9:00 a.m. rumbo a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal, en Hato Rey. Después, se moverán al Departamento de Educación, al Capitolio y terminarán en La Fortaleza.

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Rosado también detalló que al aumento en el precio del diésel se suman los gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros y otros costos operacionales, debido a ”que mantener las guaguas en óptimas condiciones es indispensable para garantizar la seguridad de los estudiantes".

“Las guaguas no se mueven con promesas. Tenemos que comprar combustible, cambiar gomas, hacer reparaciones y mantener los vehículos en condiciones seguras. El diésel sigue aumentando y nosotros tenemos que enfrentar esos gastos sin recibir el dinero por servicios que ya brindamos”, sostuvo.

Rosado expresó que la falta de pago también afecta a los empleados y a las familias que dependen del trabajo de los porteadores.

“Detrás de cada porteador hay una familia y empleados que necesitan cobrar para llevar el sustento a sus hogares. Tenemos responsabilidades que no pueden esperar indefinidamente. No podemos seguir financiando el servicio mientras el Gobierno posterga su obligación de pagarnos”, manifestó.

Asimismo, el líder del gremio destacó que, a pesar del impago, los porteadores han continuado ofreciendo la transportación por su compromiso con los estudiantes. También alertó que la situación afecta a los alumnos de Educación Especial y a sus familias, quienes dependen de este servicio.

Además, la entidad reclamó una fecha concreta para saldar la deuda, así como medidas urgentes ante el alza del combustible.