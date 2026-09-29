¿Hay comida en los comedores escolares? Esto dijo Educación

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, reconoció este martes que se reportaron problemas con la distribución de alimentos a comedores escolares, particularmente el arroz integral, pero aseguró que el problema se ha atendido.

Asimismo, aseguró que la situación no impactó negativamente a los estudiantes.

“No faltó el plato de comida”, dijo Ramos Parés, en una entrevista radial en el programa “Primer Round” de la emisora Magic.

“El arroz integral es un arroz mucho más delicado, tiene menos preservativos, es menos procesado, así que los cambios abruptos en temperatura, el calor, ocasionó que se dañara. Así que todo el cargamento fue devuelto al suplidor y se les ordenó a las regiones educativas empezar a hacer compras más pequeñas, a nivel regional. Ya está llegando a muchos de los comedores y se está estabilizando”, añadió.

Ramos Parés aseguró que se hicieron ajustes para incorporar en los menús otros cereales autorizados por las guías del Departamento de Agricultura federal en sustitución del arroz, como pasta o pan.

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El secretario no precisó cuándo se reportó el problema con el arroz integral. En declaraciones escritas, la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA), Francheska Reyes Benítez, indicó que no lograron identificar escuelas específicas en las que se hayan reportado problemas con el suministro de otros alimentos.

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La semana pasada, la presidenta de la Asociación de Comedores Escolares, Nelly Ayala León, denunció que se reportaron problemas en la distribución de alimentos a comedores escolares del sistema educativo. Esto, aseguró, ha provocado que empleados hayan recurrido a comprar alimentos, utilizando su propio dinero, para que no se afecte el servicio a los estudiantes.

“Los empleados están haciendo el máximo esfuerzo. No podemos permitir que un trabajador tenga que sacar dinero de su bolsillo para conseguir ingredientes porque quiere asegurarse de que un niño, incluyendo aquellos que necesitan una dieta especial, reciba sus alimentos. Esta situación tiene que atenderse”, expresó Ayala León, mediante un comunicado de prensa.

Este martes, no fue posible obtener una declaración de Ayala León.

Mientras, en la entrevista radial, Ramos Parés dijo desconocer si esta práctica sucedió.

“Una denuncia de esta naturaleza merece ser atendida con absoluta seriedad, pero para hacerlo necesitamos hechos verificables. Si existen recibos, queremos verlos; si existen escuelas donde una empleada tuvo que utilizar su dinero, necesitamos saber cuáles son y cuándo ocurrió. No podemos investigar generalidades. Nuestra responsabilidad es identificar cualquier situación real, intervenirla y corregirla”, indicó, por su parte, Reyes Benítez.

El secretario rechazó, además, que se haya registrado, en este momento, una escasez de alimentos como huevos. No obstante, recordó que el año pasado hubo un disloque en la disponibilidad de huevos en Puerto Rico debido al aumento en costos a causa de un brote de gripe aviar en Estados Unidos.

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“En algún momento, tuvimos una escasez de huevos en Puerto Rico y, en los comedores, eso se traduce, igualmente, a que pueda haber limitaciones en el suplido”, expuso. Explicó que hay acuerdos con productores locales de huevos, leche y carnes para tener alimentos locales en las bandejas de los estudiantes y estos podrían estar sujetos a los vaivenes de la producción agrícola.

En tanto, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, se reunió el lunes con Ayala León y otros integrantes del sindicato, en la cual se acordó que se establecería “un canal de comunicación directo” para recibir denuncias y canalizarlas con Educación y la AEA.