NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin cambios inmediatos en los comedores escolares en Puerto Rico por la nueva pirámide alimentaria

El gobierno federal autorizó, no obstante, que se pueda servir leche con mayor contenido de grasa

23 de enero de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como parte de los esfuerzos para aumentar la compra de leche en los comedores escolares, ORIL buscará que se incentive el consumo entre los estudiantes, especialmente durante el desayuno. (Archivo / GFR Media)
En Puerto Rico, actualmente se sirve leche baja en grasa al 2% y leche con chocolate 0% grasa. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El lanzamiento de una nueva pirámide alimentaria, que promueve mayor consumo de carnes y productos lácteos, no supone cambios inmediatos al menú de los comedores escolares en Puerto Rico, explicó la directora interina de la Autoridad Escolar de Alimentos, Francheska Reyes Benítez.

RELACIONADAS

Sin embargo, podrían avecinarse variaciones en los alimentos que los estudiantes de escuelas públicas y privadas reciben, a medida que el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) modifica el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP, en inglés), señaló.

Uno de los primeros cambios podría ser la leche.

El presidente Donald Trump firmó, el 14 de enero, una ley que permite reintroducir en los comedores escolares la leche entera. Las normativas establecidas bajo la administración del expresidente Barack Obama precisan que, bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, se podía servir solo leche baja en grasa o descremada.

En Puerto Rico, actualmente se sirve leche baja en grasa al 2% y leche con chocolate 0% grasa, precisó Reyes Benítez.

“Aunque la ley ya está vigente para el NSLP, el USDA indicó que habrá un proceso formal de reglamentación (‘rulemaking’) para actualizar las regulaciones”, expresó, en declaraciones escritas. “El cambio sobre la leche es inmediato y voluntario para el NSLP, no requiere una espera prolongada, aunque la adopción por parte de cada distrito dependerá de sus propios procesos operativos, logística de compras y acuerdos con proveedores”, añadió.

La leche entera contiene cerca de 3.25% de grasa, según el portal USDairy, operado por entidades como el “National Dairy Council” de Estados Unidos.

“Este cambio no es obligatorio”, destacó Reyes Benítez.

A nivel local, la Autoridad Escolar de Alimentos –que se encarga de los programas de alimentación de las escuelas públicas y algunas escuelas privadas sin fines de lucro– continuará con las normas que han estado vigentes desde 2012.

“La Autoridad Escolar de Alimentos esperará hasta que el ‘Food and Nutrition Service’ ofrezca las directrices a seguir para implementar todos los cambios”, estableció.

El secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy, Jr., presentó la nueva pirámide alimentaria.
El secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy, Jr., presentó la nueva pirámide alimentaria. (Jacquelyn Martin)

Salud federal y el USDA anunciaron, a principios de enero, las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, que fueron presentadas, en esta ocasión, como una pirámide invertida. Las nuevas guías recomiendan el consumo de más carnes –entre ellas, carnes rojas–, lácteos, grasas “saludables”, frutas y verduras, a la vez que desalientan el consumo de azúcares y cereales integrales.

“Las nuevas guías dietarias del USDA y HHS (Salud federal) 2025-2030 incluyen la opción de productos lácteos enteros como parte de un patrón dietario saludable para niños mayores de 2 años, lo que respalda esta mayor flexibilidad en los menús escolares”, indicó Reyes Benítez.

El USDA estableció, en 2024, cambios en los menús de los comedores escolares que se enfocaban en reducir las cantidades de sodio y azúcar añadida en los alimentos, así como facilitar que se provean comidas saludables, como meriendas, y en la compra de productos locales.

Reyes Benítez sostuvo que aún debe cumplirse con estos requisitos nutricionales, y detalló que se mantienen las limitaciones en las azúcares añadidas, que entrarían en vigor el 1 de julio de 2027.

“La ley (firmada por Trump) excluye el contenido de grasa saturada de la leche líquida cuando se calcula el promedio semanal de grasas saturadas para el cumplimiento de los estándares nutricionales del almuerzo escolar”, explicó.

iconReferencias
Whole Milk for Healthy Kids Act of 2025 – Implementation Requirements for the National School Lunch Program
Por: USDA
Whole Milk for Healthy Kids Act of 2025
Por: Congreso de Estados Unidos
Tags
Comedores escolaresLecheEstudiantesEscuelas públicasEducación PrivadaUSDA
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
