Donald Trump firma ley que permite servir leche entera y con un 2% de grasa en comedores escolares

Washington - Había una botella de leche de vidrio en el escritorio Resolute, y el presidente Donald Trump prometió llegar a ella pronto.

Pero antes tuvo que hablar de Irán, de la captura de una persona acusada de filtrar información secreta sobre Venezuela y de un par de órdenes ejecutivas que estaba emitiendo.

Solo entonces pudo dedicarse a lo que realmente le importaba: firmar una medida bipartidista que acaba de ser aprobada en el Congreso y que permite a las escuelas servir leche entera y del 2%, además de los productos desnatados y bajos en grasa que se exigen desde 2012.

“¿Ven esa hermosa leche? Por eso estamos aquí”, dijo Trump. Tras él, en el Despacho Oval, se reunió un nutrido grupo de personas -secretarios del gabinete, legisladores de ambos partidos, productores lácteos, niños- para aplaudir la nueva ley.

PUBLICIDAD

“Hablaremos de eso en un segundo”, dijo Trump.

Incluso para los estándares de Trump, la firma de la “Ley de leche entera para niños sanos” fue una escena surrealista. El presidente está acostumbrado a mover los mercados, poner sobre aviso a líderes extranjeros y convertirse en noticia de primera plana en un instante, a menudo durante largos actos públicos sobre diversos temas no relacionados y siempre con las cámaras rodando.

Pero los productos lácteos no suelen estar implicados.

Antes de que pudiera dirigirse al ecléctico grupo de asistentes, Trump dijo a los periodistas reunidos que sabía “de buena fuente” que se habían detenido los planes de ejecuciones en Irán. Y ello a pesar de que Teherán ha anunciado juicios rápidos y ejecuciones en su ofensiva contra los manifestantes que han tomado las calles de todo el país.

Parecía ser un escape potencial para Trump del rincón geopolítico en el que se había pintado a sí mismo después de advertir durante días que Estados Unidos podría atacar militarmente a Irán si los asesinatos en masa continuaban.

Tras ese anuncio, Trump cambió bruscamente de tema.

Proclamó que “el filtrador ha sido encontrado, y está en la cárcel ahora mismo - y ese es el filtrador sobre Venezuela, un filtrador muy malo”. Sin aclarar a qué caso se refería, el presidente sugirió que “podría haber otros. Estamos tras su pista”.

A continuación, el presidente firmó órdenes ejecutivas relacionadas con los aranceles sobre semiconductores y minerales de tierras raras.

Después volvió a la leche, que según Trump beben tanto republicanos como demócratas. Refiriéndose al asesor nacional de nutrición, el doctor Ben Carson, Trump dijo que “sigue teniendo buen aspecto. Eso es porque bebe mucha leche”.

PUBLICIDAD

Trump fue aún más noticia tras responder a las preguntas de los periodistas.

Reveló que había completado su primera llamada telefónica conocida con Delcy Rodríguez, quien se convirtió en el líder interino de Venezuela después de que Estados Unidos derrocara al presidente Nicolás Maduro la semana pasada.

Trump también dijo que estaría informado sobre las reuniones celebradas a primera hora del miércoles entre funcionarios estadounidenses y líderes de Groenlandia y Dinamarca en relación con su insistencia en que Estados Unidos se haga cargo de la isla más grande del mundo, si es que alguna vez termina con el evento de la leche, claro.

Eso no impidió que los funcionarios presentes en el acto de la firma elogiaran efusivamente la leche, defendiendo su papel en el desarrollo del cerebro y calificándola de “la bebida nutritiva más sana conocida por la humanidad”. Un niño explicó detalladamente al presidente cómo se produce la leche, y Carson comparó la leche con bajo contenido en grasa con el agua de fregar.

Al final, Trump volvió a señalar la botella sin tapón que había sobre su escritorio y dijo: “Es que tiene tan buena pinta ahí sentada”.

“Tenemos leche aquí. Lleva aquí cinco días”, bromeó. “La traje para que la prensa pudiera tomar un poco”.

---