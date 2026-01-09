“Coman alimentos reales”: así es la nueva pirámide alimentaria

Los estadounidenses deberían consumir más alimentos integrales y proteínas, menos alimentos altamente procesados y menos azúcar añadida, según la edición más reciente de las recomendaciones federales de nutrición publicada el miércoles por la administración Trump.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, emitieron las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, que ofrecen recomendaciones actualizadas para una dieta saludable y sirven de base para los programas y políticas federales de nutrición. Estas se publican en momentos en que Kennedy lleva meses insistiendo en reformar el suministro de alimentos del país como parte de su agenda Make America Healthy Again (Hacer a Estados Unidos saludable de nuevo).

“Mi mensaje es claro: coman alimentos reales”, dijo Kennedy durante una sesión informativa en la Casa Blanca.

Las guías enfatizan el consumo de vegetales frescos, granos integrales y productos lácteos, recomendados desde hace tiempo como parte de un plan de alimentación saludable. Los funcionarios también presentaron un nuevo gráfico que muestra una versión invertida de la ya abandonada pirámide alimentaria, con proteínas, lácteos, grasas saludables y frutas y vegetales en la parte superior, y los granos integrales en la base.

Pero también adoptan una nueva postura sobre los alimentos “altamente procesados” y los carbohidratos refinados, instando a los consumidores a evitar “alimentos empacados, preparados, listos para consumir u otros que sean salados o dulces, como papas fritas, galletas y dulces”. Se trata de un término distinto para referirse a los alimentos ultraprocesados, productos sabrosos y densos en energía que constituyen más de la mitad de las calorías de la dieta estadounidense y que se han vinculado a enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad.

La nueva orientación se aleja de revocar el consejo histórico de limitar las grasas saturadas, a pesar de señales de Kennedy y del comisionado de la FDA, Marty Makary, de que la administración impulsaría un mayor consumo de grasas animales para poner fin a la “guerra” contra las grasas saturadas.

En cambio, el documento sugiere que los estadounidenses elijan fuentes de grasas saturadas provenientes de alimentos integrales —como carne, lácteos enteros o aguacates—, mientras continúan limitando su consumo a no más del 10% de las calorías diarias. La guía señala que “otras opciones pueden incluir mantequilla o sebo de res”, pese a recomendaciones previas de evitar esas grasas.

Las guías debían actualizarse

Las guías alimentarias, que por ley deben actualizarse cada cinco años, ofrecen un modelo de dieta saludable. Sin embargo, en un país donde más de la mitad de los adultos padece alguna enfermedad crónica relacionada con la alimentación, pocos estadounidenses siguen estas recomendaciones, según muestran las investigaciones.

Las nuevas recomendaciones recibieron elogios de algunos expertos destacados en nutrición y medicina.

“Debería haber un amplio consenso en que comer más alimentos integrales y reducir los carbohidratos altamente procesados representa un gran avance en la forma en que abordamos la dieta y la salud”, dijo el doctor David Kessler, excomisionado de la FDA, autor de libros sobre dieta y nutrición, quien ha presentado una petición a la FDA para eliminar ingredientes clave de los alimentos ultraprocesados.

“Las guías confirman que la comida es medicina y ofrecen una dirección clara que pacientes y médicos pueden utilizar para mejorar la salud”, afirmó el doctor Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Estadounidense.

Otros expertos se mostraron aliviados de que las guías no contradijeran décadas de evidencia nutricional que vincula las grasas saturadas con las enfermedades cardíacas, pero criticaron el énfasis en la carne y los lácteos como principal fuente de proteínas en lugar de las fuentes vegetales.

“En general, si la gente come como aquí se recomienda, estará consumiendo más calorías, no menos”, dijo Marion Nestle, nutricionista y experta en políticas alimentarias que asesoró ediciones anteriores de las guías.

El nuevo documento tiene apenas 10 páginas, cumpliendo la promesa de Kennedy de crear una guía simple y fácil de entender. Las ediciones previas crecieron con los años, desde un folleto de 19 páginas en 1980 hasta el documento de 164 páginas publicado en 2020, que incluía un resumen ejecutivo de cuatro páginas.

Las guías tendrán su mayor impacto en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, financiado por el gobierno federal, que está obligado a seguirlas para alimentar a casi 30 millones de niños estadounidenses en un día escolar típico.

El Departamento de Agricultura tendrá que traducir las recomendaciones en requisitos específicos para las comidas escolares, un proceso que puede tardar años, señaló Diane Pratt-Heavner, portavoz de la Asociación de Nutrición Escolar. Los estándares más recientes de nutrición escolar se propusieron en 2023, pero no se implementarán por completo hasta 2027, indicó.

Los asesores científicos no recomendaron sobre alimentos ultraprocesados

Las nuevas guías rechazaron en gran medida el consejo de un panel de 20 expertos en nutrición convocado por la administración Biden, que se reunió durante casi dos años para revisar la evidencia científica más reciente sobre dieta y salud. Kennedy había criticado la experiencia de los miembros del panel y sugirió que tenían vínculos con la industria alimentaria que influían en sus recomendaciones.

En su lugar, la nueva orientación se basó en un nuevo grupo de expertos revelado el miércoles en documentos de respaldo. De los 10 expertos que encabezaron la nueva revisión científica bajo Kennedy, cinco informaron vínculos financieros con las industrias de la carne de res, cerdo o lácteos, o con fabricantes de fórmulas infantiles o suplementos.

El nuevo grupo rechazó más de la mitad de las recomendaciones del panel anterior, según mostraron los documentos.

Ese panel previo no hizo recomendaciones sobre los alimentos ultraprocesados. Aunque numerosos estudios han demostrado vínculos entre estos alimentos y resultados de salud adversos, los expertos en nutrición tenían dudas sobre la calidad de la investigación y sobre la certeza de que esos alimentos, y no otros factores, fueran los causantes de los problemas.

Las recomendaciones sobre alimentos altamente procesados generaron reacciones cautelosamente positivas. La FDA y el Departamento de Agricultura ya trabajan en una definición de alimentos ultraprocesados, pero se espera que el proceso tome tiempo.

No todos los alimentos altamente procesados son poco saludables, dijo el doctor David Ludwig, endocrinólogo e investigador del Hospital Infantil de Boston.

“Creo que el enfoque debería estar en los carbohidratos altamente procesados”, señaló, indicando que el procesamiento de proteínas o grasas puede ser benigno o incluso útil.

Se recomienda más proteína

Las guías introdujeron otros cambios notables, entre ellos un llamado a potencialmente duplicar el consumo de proteínas.

La recomendación dietética anterior establecía 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal —unos 54 gramos diarios para una persona de 150 libras—. La nueva recomendación es de 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Un hombre estadounidense promedio consume alrededor de 100 gramos de proteína al día, aproximadamente el doble del límite previamente recomendado.

Makary dijo que el nuevo consejo sustituye la orientación sobre proteínas que se basaba en el “mínimo indispensable” para la salud.

Ludwig también señaló que la recomendación anterior representaba la cantidad mínima necesaria para prevenir la deficiencia de proteínas y que cantidades mayores podrían ser beneficiosas.

“Un aumento moderado de proteínas para ayudar a desplazar los carbohidratos procesados tiene sentido”, afirmó.

Funcionarios de la Asociación Estadounidense del Corazón, sin embargo, pidieron más investigación sobre el consumo de proteínas y las mejores fuentes para una salud óptima.

“Mientras se obtiene esa investigación, alentamos a los consumidores a priorizar las proteínas de origen vegetal, los mariscos y las carnes magras, y a limitar los productos animales altos en grasa, incluidos la carne roja, la mantequilla, la manteca y el sebo, que están vinculados a un mayor riesgo cardiovascular”, señaló el grupo en un comunicado.

Evitar los azúcares añadidos

Las guías aconsejan evitar o limitar de forma drástica los azúcares añadidos o los edulcorantes no nutritivos, al señalar que “ninguna cantidad” se considera parte de una dieta saludable.

Ninguna comida debería contener más de 10 gramos de azúcares añadidos, o alrededor de dos cucharaditas, según las nuevas guías.

Las guías federales anteriores recomendaban limitar los azúcares añadidos a menos del 10% de las calorías diarias en personas mayores de 2 años, aunque se sugería aspirar a menos. Eso equivale a unas 12 cucharaditas al día en una dieta de 2,000 calorías. Los niños menores de 2 años no deberían consumir azúcares añadidos, señalaba la orientación anterior.

En general, la mayoría de los estadounidenses consume alrededor de 17 cucharaditas de azúcares añadidos al día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Se eliminan los límites al alcohol

Las nuevas guías revierten las recomendaciones anteriores de limitar el consumo de alcohol a una bebida o menos al día para las mujeres y dos bebidas o menos para los hombres.