Empieza en enero corriendo: ¡Descubre las primeras carreras del 2026!
Diversos eventos deportivos en Puerto Rico durante enero y febrero, promueven la solidaridad y el apoyo a causas benéficas
9 de enero de 2026 - 11:10 PM
9 de enero de 2026 - 11:10 PM
El 2026 llegó con fuerza y no se detiene para aquellos amantes del running y de los eventos en los que pueden trotar, correr, divertirte y apoyar a otros, o simplemente cooperar con las diversas entidades benéficas.
Ya han pasado algunas carreras como El Sabrosito 5k en Las Piedras, celebrado en Las Piedras el pasado 1 de enero. Así que ponte las tenis porque el calendario de carreras en Puerto Rico para enero y febrero promete emoción y momentos de solidaridad, con eventos que unirán a corredores por una buena causa.
Si entre tus resoluciones para este nuevo año es ganar salud mientras conquistas millas, estos eventos son para ti:
Fecha: domingo, 11 de enero de 2026
Salida: 4:00 a.m.
Llegada: Pista Atética de Levittown, Toa Baja
Inscripción: Sold out
Fecha: sábado, 17 de enero de 2026
Salida: 4:00 p.m.
Lugar: Patillas
Fecha: domingo, 18 de enero de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Añasco
Fecha: sábado, 24 de enero de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Frente a Jimmy’s Mini Market, Carr. 503 km 1, Ponce
Fecha: domingo, 25 de enero de 2026
Hora: 5:45 a.m.
Lugar: Complejo Deportivo, Juncos
Fecha: sábado, 31 de enero de 2026
Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Canóvanas
Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Frente a Coliseo Inmaculada Concepcion, Manatí
Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: 859 Ave. Muñoz Rivera, Río Piedras
Un evento sin fines de lucro cuyos fondos irán destinado a dos grandes causas: La Fondita de Jesús, que ayudando a personas sin hogar, y Luna Vet Help, que rescata y cuida a animales en necesidad.
Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Canóvanas
Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: San Sebastián
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Plaza Las Américas, San Juan
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Santa Isabel
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Puente Atirantado, Naranjito
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Fraternidad Nu Delta Chi, Aibonito
Fecha: 15 de febrero de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Balneario Municipal de Rincón
Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Ponce Lineal, de Ponce
Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Adjuntas
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: