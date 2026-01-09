Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Empieza en enero corriendo: ¡Descubre las primeras carreras del 2026!

Diversos eventos deportivos en Puerto Rico durante enero y febrero, promueven la solidaridad y el apoyo a causas benéficas

9 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los primeras semanas de este 2026 prometen emoción y momentos de solidaridad, con eventos que unirán a corredores por una buena causa mientras cumplen sus propias metas. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El 2026 llegó con fuerza y no se detiene para aquellos amantes del running y de los eventos en los que pueden trotar, correr, divertirte y apoyar a otros, o simplemente cooperar con las diversas entidades benéficas.

RELACIONADAS

Ya han pasado algunas carreras como El Sabrosito 5k en Las Piedras, celebrado en Las Piedras el pasado 1 de enero. Así que ponte las tenis porque el calendario de carreras en Puerto Rico para enero y febrero promete emoción y momentos de solidaridad, con eventos que unirán a corredores por una buena causa.

Si entre tus resoluciones para este nuevo año es ganar salud mientras conquistas millas, estos eventos son para ti:

42K Maratón de Toa Baja

Fecha: domingo, 11 de enero de 2026

Salida: 4:00 a.m.

Llegada: Pista Atética de Levittown, Toa Baja

Inscripción: Sold out

5K Carrera Masónica - 17ma edición

Fecha: sábado, 17 de enero de 2026

Salida: 4:00 p.m.

Lugar: Patillas

Inscripción: MiCarreraPR

10k San Antonio Abad - 31ra Edición

Fecha: domingo, 18 de enero de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Añasco

Inscripción: MiCarreraPR

5k Frank Alvarado

Fecha: sábado, 24 de enero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Frente a Jimmy’s Mini Market, Carr. 503 km 1, Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

5k y 21k El Mulo 2026

Fecha: domingo, 25 de enero de 2026

Hora: 5:45 a.m.

Lugar: Complejo Deportivo, Juncos

Inscripción: MiCarreraPR

5k We Run Red For Love

Fecha: sábado, 31 de enero de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Lugar: Canóvanas

Inscripción: MiCarreraPR

5k La Candelaria - Manatí 2026

Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Frente a Coliseo Inmaculada Concepcion, Manatí

Inscripción: MiCarreraPR

Ruta Union 5k

Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: 859 Ave. Muñoz Rivera, Río Piedras

Inscripción: MiCarreraPR

Un evento sin fines de lucro cuyos fondos irán destinado a dos grandes causas: La Fondita de Jesús, que ayudando a personas sin hogar, y Luna Vet Help, que rescata y cuida a animales en necesidad.

5K Carrera por la Esperanza

Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: Canóvanas

Inscripción: MiCarreraPR

10k Eulogio Cardona

Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: San Sebastián

Inscripción: MiCarreraPR

5k de Solidaridad, Centros Sor Isolina Ferré

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Lugar: Plaza Las Américas, San Juan

5k Dos Pueblos

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: Santa Isabel

Inscripción: MiCarreraPR

10k Puente Atirantado

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: Puente Atirantado, Naranjito

Inscripción: MiCarreraPR

3ra Edición 5k Run Nax

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Fraternidad Nu Delta Chi, Aibonito

5k del Amor y la Esperanza

Fecha: 15 de febrero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Balneario Municipal de Rincón

5k Por la Vida: Amor, Salud, Amistad

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Ponce Lineal, de Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

6k Festival del Frío

Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Adjuntas

Inscripción: MiCarreraPR

El reloj Garmin Forerunner® 570 – en su versión 42mm para muñecas más pequeñas o 47 mm con pantalla AMOLED-, tiene una tecnología de visualización que tiende a mostrar colores más vibrantes, altos niveles de contraste y negros profundos. Ofrece GPS multibanda para alta precisión, y funciones de entrenamiento como Garmin Coach y preparación para entrenar, además de incluir un altavoz y micrófono para llamadas y métricas de salud como el informe nocturno, y un nuevo sistema operativo que mejora la experiencia de usuario. (Garmin)Estas son las nuevas Brooks Glycerin 22 para la pisada neutra enfocada en máxima amortiguación y suavidad para los corredores sin necesidad de corrección de pronación. Mientras que la Brooks Glycerin GTS 22 (GTS significa "Go-To-Support") es su versión estable, que añade el sistema GuideRails® para guiar el movimiento y controlar el exceso de pronación, ofreciendo un soporte sin ser restrictivo, con la misma sensación de amortiguación premium. (Fit 2 Run) Este cinturón para correr cuenta con tres amplios bolsillos para guardar todos tus objetos esenciales, como llaves, teléfono, tarjetas de crédito, pasaporte, botiquín de primeros auxilios y mucho más. Dos bolsillos de acceso rápido a los lados te permiten tener tus pertenencias a mano y organizadas. No solo para correr, este cinturón de 360º es útil además para ciclismo, senderismo y cualquier actividad al aire libre. (RunLife PR)
1 / 9 | Regalos ideales para los amantes del "running" . El reloj Garmin Forerunner® 570 – en su versión 42mm para muñecas más pequeñas o 47 mm con pantalla AMOLED-, tiene una tecnología de visualización que tiende a mostrar colores más vibrantes, altos niveles de contraste y negros profundos. Ofrece GPS multibanda para alta precisión, y funciones de entrenamiento como Garmin Coach y preparación para entrenar, además de incluir un altavoz y micrófono para llamadas y métricas de salud como el informe nocturno, y un nuevo sistema operativo que mejora la experiencia de usuario. (Garmin) - Suministrada
Tags
Carrera pedestre
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: