Roban tres motoras de una residencia en Loíza y localizador lleva a una de ellas

Un hombre denunció a la Policía que tres motoras todo terreno fueron robadas de la marquesina de la casa de su abuelo, ubicada en la carretera 187 del barrio Medianía Alta, en Loíza.

Según la información preliminar, el querellante despertó y se percató que alguien rompió la puerta del balcón de la residencia de su abuelo y se apropió de los tres vehículos.

El perjudicado indicó a las autoridades que una de las motoras tenía un localizador, que la ubicaba en el sector Las Cuevas en la carretera 951, de Loíza.

Cuando la Uniformada se trasladó hasta el lugar, en un terreno cerca del río de Loíza, recuperaron la motora marca Honda 450CC, color roja y blanca, en perfecto estado.

“Al lugar llegó el agente Ismael Aguilar de la División de Servicios Técnicos de Carolina quien tomó un total 50 fotos y levantó huellas en la motora recuperada”, detalla el informe.

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La Uniformada no precisó si hubo algún arresto vinculado a los hechos.

“Las otras dos motoras, que no han sido recuperadas, fueron descritas como una Yamaha YZ450CC 50th aniversario del año 2024, blanca y rosa, valorada en $7,800.00 y la otra es una KTM SXF 450 CC Factory Edition, que no fue valorada”, menciona el informe.

No obstante, detalla que los atacantes rompieron una puerta en la parte posterior y el portón de rejas del balcón de la residencia.