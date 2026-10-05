Suspenden la búsqueda de una avioneta médica desaparecida en Massachusetts con seis personas a bordo

Las autoridades suspendieron el domingo la búsqueda frente a la costa de Massachusetts de seis personas que viajaban a bordo de una ambulancia aérea que desapareció durante un vuelo de las Bermudas a Boston.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó de que las autoridades peinaron más de 4,400 millas (7,081 kilómetros) durante un periodo de 66 horas en busca de los cuatro canadienses y las dos personas de las Bermudas que iban a bordo.

“Suspender una búsqueda no es una decisión fácil”, afirmó el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Noreste de la Guardia Costera, en un comunicado. “Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos afectados por la tragedia, así como nuestro agradecimiento a los organismos colaboradores que han contribuido a los esfuerzos de búsqueda”.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con la Guardia Costera a las 2:00 a.m. del sábado para informar de que había perdido contacto con la avioneta Gulfstream G100 que transportaba a seis personas sobre el océano Atlántico. Más tarde, ese mismo sábado, los equipos de búsqueda encontraron un “campo de escombros” frente a la costa de Nantucket, según indicó Lake en una rueda de prensa el domingo.

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Las tripulaciones de la Guardia Costera, junto con la Unidad de Rescate Aéreo de la Guardia Nacional de Nueva York y las autoridades de Massachusetts, peinaron una amplia zona utilizando avionetas, helicópteros, embarcaciones y buques de la Guardia Costera.

La profundidad del agua en los alrededores de la zona de escombros oscilaba entre los 80 y 90 pies (24 y 27 metros).

La avioneta, matriculada en Canadá, transportaba a cuatro miembros de la tripulación y dos pasajeros cuando despegó del Aeropuerto Internacional L.F. Wade de las Bermudas para realizar un vuelo nocturno con destino a Massachusetts, según un comunicado de Skyport, la empresa gestora del aeropuerto de las Bermudas.

Las grabaciones del tráfico aéreo indican que la aeronave podría haber estado “volando a ciegas” cuando se avecinaba una tormenta más adelante, poco antes de desaparecer.

El piloto informó de problemas eléctricos y declaró una emergencia mientras el avión se acercaba a la costa, según el audio de la torre de control publicado por LiveATC.net. “Entendido, ha dicho que vuela a ciegas. ¿Es eso lo que ha dicho?“, se oye a un controlador preguntarle al piloto.

Esto lleva a Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte, a pensar que la avioneta pudo haber perdido sus instrumentos de navegación justo cuando una tormenta cruzaba su trayectoria en el radar. La aeronave también descendió bruscamente desde su altitud de crucero, de unos 24,000 pies (7,315 metros), hasta unos 10,000 pies (3,048 metros), según datos preliminares de la página web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

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“Algo malo ocurrió durante este gran descenso, y se adentraron en esta gran tormenta. Es un lugar terrible para quedarse sin instrumentos y tener que volar a ciegas”, señaló Schiavo, abogada especializada en aviación. “Es muy fácil desorientarse y no saber si estás girando, ascendiendo, descendiendo, etcétera”.

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