Continúa la búsqueda de un vuelo médico desaparecido entre Bermudas y Boston: rastrearán el fondo del océano

La búsqueda continuaba el domingo frente a la costa de Massachusetts para localizar una ambulancia aérea con seis personas a bordo que desapareció durante un vuelo de Bermudas a Boston, mientras las autoridades se preparaban para rastrear el fondo del océano, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) notificó a la Guardia Costera a las 2:00 a.m. del sábado que había perdido contacto con el Gulfstream G100, que transportaba a cuatro ciudadanos canadienses y dos ciudadanos de Bermudas sobre el océano Atlántico. Más tarde ese sábado, los equipos de búsqueda localizaron un “campo de escombros” frente a la costa de Nantucket, informó el contralmirante Matt Lake, del Distrito Noreste de la Guardia Costera, durante una conferencia de prensa el domingo.

Desde entonces, equipos de la Guardia Costera, junto con el Ala de Rescate Aéreo de la Guardia Nacional de Nueva York y autoridades de Massachusetts, han registrado un área de 2,840 millas cuadradas (7,356 kilómetros cuadrados) utilizando aviones de ala fija, helicópteros, embarcaciones y cortadores.

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“Esta es un área de búsqueda extensa y exigente”, dijo Lake.

La profundidad del agua en las inmediaciones del campo de escombros era de entre 80 y 90 pies (aproximadamente 24 a 27 metros). La Guardia Costera se encontraba en el proceso de desplegar sonar para rastrear el lecho marino, indicó.

La Guardia Costera ha mantenido informados a los familiares de las personas que viajaban a bordo de la ambulancia aérea registrada en Canadá sobre el progreso de la búsqueda, dijo Lake.

El tiempo no ha sido un factor que haya afectado las labores de búsqueda, señaló el capitán John McTamney, jefe de respuesta del Distrito Noreste de la Guardia Costera.

“Continuaremos buscando y cubriendo exhaustivamente el área hasta que estemos seguros de que, si quedara algún sobreviviente en la superficie del agua, lo habríamos encontrado”, dijo McTamney.

El avión llevaba cuatro tripulantes y dos pasajeros cuando partió del Aeropuerto Internacional L.F. Wade de Bermudas en un vuelo nocturno con destino a Massachusetts, según un comunicado de Skyport, operador del aeropuerto de Bermudas.

El audio del control de tráfico aéreo indica que el avión pudo haber estado “volando a ciegas” cuando una tormenta se aproximaba poco antes de que desapareciera.

El piloto reportó problemas eléctricos y declaró una emergencia mientras el avión se acercaba a la costa, de acuerdo con el audio del control de tráfico aéreo publicado por LiveATC.net. “Roger, dijiste que estás entrando a ciegas. ¿Eso fue lo que dijiste?”, se escucha preguntar a un controlador al piloto.

Esto llevó a Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos, a considerar que el avión pudo haber perdido sus instrumentos de navegación justo cuando una tormenta atravesaba su trayectoria, según el radar. Además, el avión descendió abruptamente desde su altitud de crucero de unos 24,000 pies hasta aproximadamente 10,000 pies, de acuerdo con datos preliminares del sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

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“Algo malo ocurrió con ese gran descenso y volaron directamente hacia esa gran tormenta. Es un lugar terrible para perder los instrumentos y estar volando a ciegas”, dijo Schiavo, abogada especializada en aviación. “Es muy fácil desorientarse y no saber si estás girando, ascendiendo, descendiendo, etcétera”.

El ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, dijo en la red social X que Transport Canada estaba monitoreando de cerca y colaborando con las autoridades en las labores de búsqueda y rescate.

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