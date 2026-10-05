Australia investigará el pasado del copiloto que intentó secuestrar el avión de Flydubai

Las autoridades australianas iniciaron una investigación sobre la estancia en Australia de un copiloto omaní de FlyDubai después de que fuera detenido por un presunto intento de secuestrar un avión con destino a Israel y estrellarlo.

Las fuerzas de seguridad australianas están investigando la estancia del piloto omaní en Australia hace aproximadamente una década, según ha informado la Policía Federal Australiana.

El piloto de FlyDubai se encuentra detenido en los Emiratos Árabes Unidos tras haber intentado, presuntamente, tomar el control del avión con destino a Israel.

Según un comunicado de la policía publicado el lunes, un equipo conjunto de lucha contra el terrorismo, formado por la policía federal y estatal y la agencia de inteligencia nacional de Australia, “está investigando los vínculos de este hombre con Australia”.

La policía de Nueva Zelanda también ha señalado que el copiloto había pasado una temporada ahí y que las autoridades llevarían a cabo una investigación.

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Según han informado los medios de comunicación, se le concedió un visado de estudiante para Australia en 2014 y llegó al país para comenzar sus estudios universitarios en 2015. Abandonó Australia en 2017 y su visado fue anulado en 2019 después de que las autoridades confirmaran que ya no estaba matriculado en dichos estudios, según informaron los medios.

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