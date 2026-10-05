Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
5 de octubre de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Australia investigará el pasado del copiloto que intentó secuestrar el avión de Flydubai

Tras el incidente, el hombre se encuentra detenido en los Emiratos Árabes Unidos

5 de octubre de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fuerzas de seguridad australianas están investigando la estancia del piloto omaní en Australia hace aproximadamente una década, según ha informado la Policía Federal Australiana.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades australianas iniciaron una investigación sobre la estancia en Australia de un copiloto omaní de FlyDubai después de que fuera detenido por un presunto intento de secuestrar un avión con destino a Israel y estrellarlo.

RELACIONADAS

Las fuerzas de seguridad australianas están investigando la estancia del piloto omaní en Australia hace aproximadamente una década, según ha informado la Policía Federal Australiana.

El piloto de FlyDubai se encuentra detenido en los Emiratos Árabes Unidos tras haber intentado, presuntamente, tomar el control del avión con destino a Israel.

Según un comunicado de la policía publicado el lunes, un equipo conjunto de lucha contra el terrorismo, formado por la policía federal y estatal y la agencia de inteligencia nacional de Australia, “está investigando los vínculos de este hombre con Australia”.

La policía de Nueva Zelanda también ha señalado que el copiloto había pasado una temporada ahí y que las autoridades llevarían a cabo una investigación.

Según han informado los medios de comunicación, se le concedió un visado de estudiante para Australia en 2014 y llegó al país para comenzar sus estudios universitarios en 2015. Abandonó Australia en 2017 y su visado fue anulado en 2019 después de que las autoridades confirmaran que ya no estaba matriculado en dichos estudios, según informaron los medios.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsAustraliaEmiratos Árabes Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: