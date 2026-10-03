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¿Quién es el copiloto de Flydubai que atacó al capitán? Estudió en una universidad británica

Hamam al Hammami habría agredido al capitán utilizando un hacha de emergencia

3 de octubre de 2026 - 11:32 AM

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En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El copiloto que atacó al piloto del vuelo de Flydubai con destino a Israel el pasado miércoles estudió en la Universidad de Buckinghamshire New University, si bien se trató de un curso a distancia, informó este sábado la institución británica.

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El copiloto -identificado por varios medios como el omaní Hamam al Hammami- atacó al capitán utilizando un hacha de emergencia guardada en la cabina, según la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“Nuestros pensamientos están con el piloto herido, la tripulación y los pasajeros afectados por este incidente. Hamam al Hammami completó anteriormente un curso a distancia de gestión de la aviación. No realizó ninguna formación de piloto en la universidad”, señaló la institución en un comunicado divulgado a los medios británicos.

Según la página web de la universidad, sus cursos de aviación analizan “la logística, la seguridad y la gestión de la industria de la aviación”.

Los pasajeros y la tripulación del avión de Flydubai consiguieron reducir al atacante mientras el avión descendía unos 5,000 metros en aproximadamente un minuto.

El piloto indio Smit Machchhar ha indicado que sintió cómo el avión “iba en picado” en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de vuelo.

La aeronave, que viajaba desde Emiratos Árabes Unidos hacia Tel Aviv con 182 personas a bordo, se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Los investigadores trabajan para determinar si el copiloto actuó solo o si tiene vínculos con algún grupo extremista.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había afirmado que el copiloto había sufrido un proceso de “radicalización islamista”, aunque no presentó pruebas al respecto.

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