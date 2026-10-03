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Se derrumba un bar en el norte de España: 12 personas resultan heridas

El incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento

3 de octubre de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades investigan el incidente. (Manu Fernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un total de doce personas, de las que seis fueron trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, resultaron heridas de diversa consideración en el derrumbe este sábado de un bar en un pueblo del norte de España.

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El suceso ocurrió hacia las 5:25 horas de la madrugada en un bar de la localidad de San Vicente de la Sonsierra, en la comunidad autónoma de La Rioja, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales quedaron atrapadas por los cascotes.

La Guardia Civil de La Rioja indicó en un comunicado que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

De las doce personas heridas, un hombre tiene una posible fractura en la pierna y herida abierta, mientras que las demás tienen lesiones leves.

Seis de los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, la capital regional, y tres al centro de salud de la localidad de Haro, mientras que el resto, con lesiones de carácter leve, recibieron asistencia en el lugar del suceso.

En una vivienda contigua, que estaba vacía, también se derrumbó una pared como consecuencia de lo ocurrido en el bar.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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