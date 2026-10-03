Madre asesina a su hija de 4 años horas después de perder su custodia en Texas

Una mujer identificada como Cibelle Savella, de 35 años, disparó y mató a su hija Vivian, de 4 años, en su vivienda de West Houston, Texas, la noche del martes 29 de septiembre, horas después de que un juez le retirara la custodia principal de la niña.

La madre se disparó después a sí misma y murió al día siguiente en un hospital, por lo que la Policía de Houston calificó el hecho como un homicidio seguido de suicidio.

Según la Policía de Houston, ese mismo martes se había realizado una audiencia de custodia entre Savella y su expareja, Aaron Savella, padre de la menor. El juez le otorgó al padre el derecho exclusivo y temporal para decidir el lugar de residencia principal de Vivian, así como su atención médica y educativa, mientras que la madre solo podía verla bajo visitas supervisadas.

El teniente de la Policía Larry Crowson señaló que la audiencia “no salió bien para la madre”. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, la orden incluso le restringía a la mujer, de origen brasileño, comunicarse con su hija en portugués, a menos que uno de los supervisores pudiera entender el idioma.

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El intercambio nunca se completó

El acuerdo judicial establecía que la niña sería entregada a su padre esa misma noche, aunque la orden no especificaba cómo debía realizarse el intercambio.

Horas más tarde, la Policía fue alertada sobre disparos en la residencia, ubicada en el tercer piso de una vivienda. Al llegar, los agentes encontraron a la menor y a su madre con heridas de bala.

Vivian murió en el lugar, mientras que Savella fue trasladada en estado crítico a un centro médico, donde inicialmente se esperaba que sobreviviera, pero falleció al día siguiente.

La versión de los allegados al padre

Según un comunicado divulgado a través de los abogados de Aaron Savella y recogido por medios estadounidenses, familiares del padre aseguraron que él siempre siguió los procedimientos ordenados por la corte en un intento por proteger a su hija.

La abogada del padre declaró que “la familia está devastada por este desenlace” y además explicó que, si bien el fallo judicial le otorgaba la custodia principal a Aaron desde esa misma noche, el documento no detallaba de forma explícita el procedimiento logístico que debía seguirse para concretar la entrega de la menor, un vacío que ha sido señalado por analistas legales como parte de los puntos que ahora se revisan en casos similares de transición de custodia.

Los familiares de la pequeña dijeron estar ‘destrozados’. “Vivian tenía 4 años. Su padre, Aaron, la amaba sin límites, al igual que todas aquellas personas cuyas vidas ella tocó. No hay palabras para describir lo que nos han arrebatado. Aaron hizo todo lo que la ley exige a un padre que intenta proteger a su hija. Confiaba en los tribunales”, expresaron cercanos a la menor.

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El origen de la disputa familiar

De acuerdo con registros consultados por medios estadounidenses, la pareja se había divorciado en noviembre de 2024 tras cuatro años de matrimonio.

Esto dio inicio a una prolongada batalla legal por la custodia de Vivian que se extendió durante meses y que, según fuentes cercanas al proceso citadas en medios, se intensificó en las semanas previas a la audiencia fatal.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado públicamente por qué la madre había quedado sujeta a restricciones tan estrictas, como la supervisión constante de sus visitas y la prohibición de hablarle a su hija en su idioma materno sin acompañamiento.

Tampoco se ha detallado si existían antecedentes de violencia doméstica, abuso o incumplimientos previos por parte de Savella que hubieran motivado esas condiciones.