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Fátima Bosch ratifica denuncia contra Nawat Itsaragrisil ante la fiscalía mexicana

La Miss Universe acusa al empresario tailandés de actos de discriminación y violencia

23 de septiembre de 2026 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil y Miss Universe Fátima Bosh. (Organización Miss Universe) (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En medio de las versiones que aseguraban que Fátima Bosch habría tomado acciones legales contra Nawat Itsaragrisil, el equipo legal de Miss Universe confirmó la noticia.

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De acuerdo con la información proporcionada por su representación legal (la firma Richter Ramírez & Asociados) la mexicana acudió el pasado 21 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde ratificó la denuncia presentada contra el empresario tailandés. La Fiscalía General de la República (FGR) es el organismo público autónomo de México encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal.

La denuncia, afirmaron los abogados, contempla señalamientos que podrían ser de índole penal y están relacionados con presuntos actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad. La investigación quedó registrada bajo la carpeta FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Durante su comparecencia, Bosch estuvo acompañada por sus asesores jurídicos, Renata Richter Ramírez y Agustín Liñan Salinas.

La ratificación de la denuncia ocurre después de que, el pasado 4 de septiembre, la FGR determinara otorgar medidas de protección a favor de Bosch, con el objetivo de salvaguardar su integridad y seguridad mientras se desarrolla la investigación.

Con la comparecencia de la modelo ante la Fiscalía, el procedimiento continúa su curso. Ahora corresponderá a las autoridades realizar las diligencias necesarias para si existen responsabilidades legales.

La denuncia contra Nawat ocurre en medio del conflicto que ambos han protagonizado desde la edición 2025 de Miss Universo, cuando Bosch denunció públicamente haber recibido un trato que consideró inapropiado durante las actividades del certamen en Tailandia.

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

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Miss UniverseFátima Bosch
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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