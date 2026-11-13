“Ella no está” gana el premio a Mejor Cortometraje del Cortadito Film Lab 2026

El cortometraje “Ella no está”, dirigido por Ana Paula Teixeira y producido por Camila Rosario Mongil y Zoribel López, obtuvo el premio a Mejor Cortometraje del Cortadito Film Lab 2026, celebrado como parte de la 17.ª edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR). La ceremonia de clausura y premiación de esta competencia se llevó a cabo en la noche del jueves, 12 de noviembre de 2026, en el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, en Santurce, con la participación de los seis equipos de cineastas y profesionales que formaron parte de la edición de este año, además de decenas de representantes de las organizaciones patrocinadoras del Festival.

Además de los colaboradores oficiales del Cortadito Film Lab, la ceremonia contó con la presencia de Marie Bucourt, directora de la Alliance Française de Puerto Rico (AFPR), y de la Lcda. Patricia Cañellas Hernández, directora del Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entidad patrocinadora del programa.

Antes de la lectura del palmarés, se rindió homenaje a Rosa Torres-Gotay, destacada profesional de la industria cinematográfica puertorriqueña, vinculada a la firma PJ Gaffers. El reconocimiento celebró su trayectoria y su aportación al desarrollo del cine en Puerto Rico. “Por su generosidad, compromiso y apoyo incondicional a quienes hacen cine, y por su invaluable contribución al desarrollo de la cinematografía puertorriqueña”, indicó Kemel Jamis, cineasta ganador de la pasada edición del Cortadito Film Lab 2025.

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Teresa Karolina, al centro, ganó mejor actuación por su trabajo en "Ella no está". (Suministrada)

Organizado por la Alliance Française de Puerto Rico, el Cortadito Film Lab es una competencia anual que promueve el desarrollo, la producción y la exhibición de nuevos cortometrajes realizados en Puerto Rico. La iniciativa brinda una plataforma a cineastas locales para desarrollar y compartir sus historias y propuestas creativas.

Este año, el jurado internacional estuvo integrado por la directora de festivales española Mane Cisneros Manrique y los cineastas de la Polinesia Francesa, Kahu Kaiha y Virginie Tetoofa, tres invitados internacionales del FCEPR, quienes evaluaron los cortometrajes tomando en consideración distintos aspectos de su realización, producción y dirección.

“Reconocemos y valoramos el trabajo de los equipos participantes de la edición 2026 de Cortadito Film Lab”, mencionó el jurado en conjunto al compartir su valoración sobre las obras participantes. “Son películas con voces auténticamente puertorriqueñas, que respiran una fuerte identidad. Destacamos sus valores técnicos y la diversidad de sus miradas, a través de propuestas estéticas audaces que nos invitan a adentrarnos en nuevos mundos”.

Palmarés del Cortadito Film Lab 2026

Los premios y menciones especiales de esta edición fueron otorgados de la siguiente manera:

Mejor dirección de reparto

“Mildred y Sonia”

Mejor edición

Ana Paula Teixeira – “Ella no está”

Mención especial: Andrei Nemcik – “Así son las novelas coreanas”

Mejor diseño de maquillaje y pelo

Nicole González Artellista – “Ella no está”

Mejor guion

Marisé Álvarez Hernández y Mariela Ramos Oquendo – “Mildred y Sonia”

Mejor diseño de vestuario

Valentina Santana – “Ella no está”

Mejores actuaciones

Premio ex aequo: Cristina Soler y Mariam Pabón – “Mildred y Sonia”

Premio: Teresa Karolina

“Ella no está”

Mención especial: Laura Alemán

“El lamento de la Hacienda”

Mención especial en actuación secundaria:

María Luisa Mussa Marín – “Ella no está”

Mejor diseño de producción

Karu De Jesús – “El lamento de la Hacienda”

Mejor composición musical

Ifé y Rodney Cortés – “Ella no está”

Mejor producción

Mariem Pérez Riera – “Mildred y Sonia”

Mención especial del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico

Juan Colón – “A un cometa de distancia”

Mejor diseño de sonido

Víctor Torres Rodríguez – “Ella no está”

Mejor dirección

Ana Paula Teixeira – “Ella no está”

Mención especial: Ilé Rosario Martínez – “Nunca es tarde”

Mejor cinematografía

Alex Ashe – “Ella no está”

Mención especial: David Tavyee – “A un cometa de distancia”

Premio del público del Festival

“Mildred y Sonia”

Mejor cortometraje del Cortadito Film Lab 2026

“Ella no está”

Reconocen a “Ella no está”

Al anunciar el laudo del jurado correspondiente al premio a Mejor Cortometraje de Cortadito 2026, Mane Cisneros Manrique, portavoz del jurado internacional del Festival, destacó la propuesta cinematográfica de “Ella no está”. “Por una obra completa y sin fisuras, con una voz y una estética cargadas de identidad propia pero que invitan a la universalidad”, destacó Cisneros Manrique. Por su plena y valiente utilización del lenguaje y los recursos cinematográficos para expresar una historia contundente con amplio potencial de conexión con audiencias internacionales”.

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“Ella no está” cuenta la historia de Luz, una DJ atormentada por el duelo que recurre al exceso de la vida nocturna para silenciar las presencias espirituales que la persiguen. Durante una presentación en un club, una dosis de drogas desata visiones de su tía fallecida, Alma, y de la orisha Oshún, que la confrontan con la necesidad de enfrentar el trauma que comparte con su madre.

Abrumada por estas experiencias, Luz huye a su apartamento, donde el espíritu de Alma la confronta con su herencia ancestral. Tras una intensa discusión, comprende que no puede seguir huyendo. En la quietud de su habitación, limpia su altar abandonado y, por primera vez, responde al llamado de enfrentar a su madre.

Alrededor de la isla

Como próximo paso, el Festival se prepara para iniciar su Cine Gira alrededor de Puerto Rico, durante la cual el público tendrá la oportunidad de disfrutar los seis cortometrajes participantes del Cortadito Film Lab 2026, junto a otras producciones francófonas.