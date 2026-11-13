“Ella no está” gana el premio a Mejor Cortometraje del Cortadito Film Lab 2026
Esta premiación formó parte del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico que se llevó a cabo la pasada semana
13 de noviembre de 2026 - 7:18 PM
13 de noviembre de 2026 - 7:18 PM
El cortometraje “Ella no está”, dirigido por Ana Paula Teixeira y producido por Camila Rosario Mongil y Zoribel López, obtuvo el premio a Mejor Cortometraje del Cortadito Film Lab 2026, celebrado como parte de la 17.ª edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR). La ceremonia de clausura y premiación de esta competencia se llevó a cabo en la noche del jueves, 12 de noviembre de 2026, en el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, en Santurce, con la participación de los seis equipos de cineastas y profesionales que formaron parte de la edición de este año, además de decenas de representantes de las organizaciones patrocinadoras del Festival.
Además de los colaboradores oficiales del Cortadito Film Lab, la ceremonia contó con la presencia de Marie Bucourt, directora de la Alliance Française de Puerto Rico (AFPR), y de la Lcda. Patricia Cañellas Hernández, directora del Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entidad patrocinadora del programa.
Antes de la lectura del palmarés, se rindió homenaje a Rosa Torres-Gotay, destacada profesional de la industria cinematográfica puertorriqueña, vinculada a la firma PJ Gaffers. El reconocimiento celebró su trayectoria y su aportación al desarrollo del cine en Puerto Rico. “Por su generosidad, compromiso y apoyo incondicional a quienes hacen cine, y por su invaluable contribución al desarrollo de la cinematografía puertorriqueña”, indicó Kemel Jamis, cineasta ganador de la pasada edición del Cortadito Film Lab 2025.
Organizado por la Alliance Française de Puerto Rico, el Cortadito Film Lab es una competencia anual que promueve el desarrollo, la producción y la exhibición de nuevos cortometrajes realizados en Puerto Rico. La iniciativa brinda una plataforma a cineastas locales para desarrollar y compartir sus historias y propuestas creativas.
Este año, el jurado internacional estuvo integrado por la directora de festivales española Mane Cisneros Manrique y los cineastas de la Polinesia Francesa, Kahu Kaiha y Virginie Tetoofa, tres invitados internacionales del FCEPR, quienes evaluaron los cortometrajes tomando en consideración distintos aspectos de su realización, producción y dirección.
“Reconocemos y valoramos el trabajo de los equipos participantes de la edición 2026 de Cortadito Film Lab”, mencionó el jurado en conjunto al compartir su valoración sobre las obras participantes. “Son películas con voces auténticamente puertorriqueñas, que respiran una fuerte identidad. Destacamos sus valores técnicos y la diversidad de sus miradas, a través de propuestas estéticas audaces que nos invitan a adentrarnos en nuevos mundos”.
Los premios y menciones especiales de esta edición fueron otorgados de la siguiente manera:
Mejor dirección de reparto
Mejor edición
Mejor diseño de maquillaje y pelo
Mejor guion
Mejor diseño de vestuario
Mejores actuaciones
Premio: Teresa Karolina
Mención especial: Laura Alemán
Mención especial en actuación secundaria:
Mejor diseño de producción
Mejor composición musical
Mejor producción
Mención especial del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico
Mejor diseño de sonido
Mejor dirección
Mejor cinematografía
Premio del público del Festival
Mejor cortometraje del Cortadito Film Lab 2026
Al anunciar el laudo del jurado correspondiente al premio a Mejor Cortometraje de Cortadito 2026, Mane Cisneros Manrique, portavoz del jurado internacional del Festival, destacó la propuesta cinematográfica de “Ella no está”. “Por una obra completa y sin fisuras, con una voz y una estética cargadas de identidad propia pero que invitan a la universalidad”, destacó Cisneros Manrique. Por su plena y valiente utilización del lenguaje y los recursos cinematográficos para expresar una historia contundente con amplio potencial de conexión con audiencias internacionales”.
“Ella no está” cuenta la historia de Luz, una DJ atormentada por el duelo que recurre al exceso de la vida nocturna para silenciar las presencias espirituales que la persiguen. Durante una presentación en un club, una dosis de drogas desata visiones de su tía fallecida, Alma, y de la orisha Oshún, que la confrontan con la necesidad de enfrentar el trauma que comparte con su madre.
Abrumada por estas experiencias, Luz huye a su apartamento, donde el espíritu de Alma la confronta con su herencia ancestral. Tras una intensa discusión, comprende que no puede seguir huyendo. En la quietud de su habitación, limpia su altar abandonado y, por primera vez, responde al llamado de enfrentar a su madre.
Como próximo paso, el Festival se prepara para iniciar su Cine Gira alrededor de Puerto Rico, durante la cual el público tendrá la oportunidad de disfrutar los seis cortometrajes participantes del Cortadito Film Lab 2026, junto a otras producciones francófonas.
Las fechas y localidades de las próximas proyecciones se anunciarán próximamente a través de las redes sociales del Festival y de la página web www.festivaldecineeuropeo.com.
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