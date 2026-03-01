Susan Sarandon invita a valorar la bondad y la compasión al recoger el Premio Goya

Barcelona- La actriz Susan Sarandon apeló ayer, sábado, a mirar el futuro con esperanza y a poner en el centro valores como la bondad, la valentía o la compasión al recoger el Premio Goya Internacional.

Sarandon, visiblemente emocionada, recogió el galardón de manos del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ante un auditorio del centro de convenciones de Barcelona puesto en pie para ovacionar a la eterna actriz de ‘Thelma & Louise’ o ‘Dead Man Walking’.

La actriz quiso acordarse de unas palabras del historiador estadounidense Howard Zinn que, dijo, le “ayuda” cuando está “sobrepasada”: “Tener esperanza en tiempos difíciles no solo es una actitud romántica ni ligera, se sostiene en verdades esenciales”.

Aludiendo a las palabras del ensayista, recordó que “la historia de la humanidad no es solo una historia de conflicto” sino también de valores como “el sacrificio” y “la bondad y la compasión”.

“Si solo ponemos en el centro lo peor, nos paralizamos. Pero si recordamos los momentos y lugares en los que una persona ha obrado con grandeza, eso nos da energía para poder cambiar el rumbo de este mundo nuestro”, subrayó Sarandon.

La intérprete neoyorquina, de 79 años, añadió: “El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en estos presentes como lo hacemos los que pensamos que las personas deben poder vivir con derechos ya es una victoria”.

Vestida con un Armani azul noche, y con un pin en la solapa de ‘Free Palestine’, afirmó que es “un honor” formar “parte de la comunidad” del cine español.

Sarandon, como ya hizo en la rueda de prensa de este viernes, ensalzó la “lucidez moral” de España en el conflicto de Gaza.