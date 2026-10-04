Conoce las primeras candidatas de Miss Universe que llegan a Puerto Rico

Como parte de los preparativos para la celebración del certamen Miss Universe en Puerto Rico, 17 candidatas internacionales llegarán esta semana a la isla para participar, del 6 al 9 de octubre, de una experiencia especial dirigida a mostrar la diversidad de destinos y atractivos turísticos de Puerto Rico.

Las delegadas participantes representan a República Dominicana, Venezuela, Perú, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Cuba, Haití, Curaçao, Aruba y Canadá.

“Esta semana comenzamos a mostrarles a estas candidatas, y a través de ellas a sus audiencias alrededor del mundo, la diversidad de experiencias que ofrece Puerto Rico. Queremos que conozcan nuestra cultura, gastronomía, atractivos y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente, y que regresen a sus países llevando consigo una experiencia auténtica e inolvidable de nuestra Isla”, expresó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en declaraciones escritas.

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Cada una de las 17 candidatas contará con un anfitrión local que la acompañará durante sus recorridos y servirá de guía para descubrir de primera mano la cultura, historia, gastronomía, naturaleza y hospitalidad que distinguen a Puerto Rico.

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto se integrará como la candidata número 18 y tendrá un rol especial como anfitriona del grupo, dando la bienvenida y acompañando a sus compañeras internacionales durante esta experiencia por la isla.

El momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026 La delegada de San Sebastián conquistó la corona, convirtiéndose en anfitriona del certamen internacional. Mira cómo lo logró.

Además, tres invitados especiales viajarán a Puerto Rico como parte de la iniciativa y tendrán igualmente la oportunidad de conocer distintos atractivos y experiencias del destino, acompañados por Miss Universe Puerto Rico.

La visita forma parte de los esfuerzos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para maximizar la exposición internacional que representa la celebración de Miss Universe y convertirla en una plataforma de promoción turística. Durante sus recorridos, las candidatas podrán compartir sus experiencias a través de sus respectivas plataformas digitales, ampliando el alcance del destino en diferentes mercados.

La celebración de Miss Universe también representa una importante inyección económica para Puerto Rico. Se estima que el evento tendrá un impacto económico total de entre $80 millones y $100 millones. En el sector hotelero, las proyecciones contemplan aproximadamente 45,000 cuartos-noche, con un impacto económico estimado de $13.5 millones.

“La celebración de Miss Universe nos brinda una oportunidad concreta para traducir su exposición internacional en actividad económica para Puerto Rico. El impacto no se limita a los días del certamen; comienza con iniciativas como esta, que nos permiten promover el destino, movilizar distintos sectores de nuestra industria turística y ampliar el alcance de Puerto Rico en mercados internacionales”, añadió Robles Cancel.