Dagmar cantará en el “Encendido Rosa” en solidaridad de los pacientes de cáncer de seno

La cantante y presentadora Dagmar se unirá al tradicional Encendido Rosa del Hospital Español Auxilio Mutuo (HEAM) con el regalo de una bohemia que combinará música, esperanza y solidaridad.

La actividad se celebrará el próximo miércoles, 7 de octubre, al aire libre, en el área verde del Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, cuando, como parte de la conmemoración del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Seno, la fachada de la institución se iluminará de rosa.

La actividad apoya la iniciativa “Adopte un Paciente”, programa que brinda ayuda económica a quienes son atendidos en Auxilio Centro de Cáncer, así como a los que reciben atención en el Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular.

“Como sobreviviente, para mí es muy especial ser parte de este Encendido Rosa. Este próximo miércoles, no solo voy a cantar, sino que voy a compartir fe y esperanza y, voy a recordarles que, aun en los momentos más difíciles, siempre hay razones para seguir creyendo”, expresó Dagmar en declaraciones escritas.

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La administradora asociada del HEAM, Aleyda Aponte García, destacó que la participación de Dagmar, une su testimonio con un llamado de apoyo a quienes atraviesan un tratamiento de cáncer.

“Queremos retomar las bohemias de las que Dagmar había sido parte y dar un paso más allá del acto simbólico de iluminar nuestras instalaciones de rosa. Esta vez, queremos convertir el encuentro en una oportunidad para apoyar a pacientes que enfrentan retos económicos”, sostuvo.

La madrina de la actividad será Jaylene Álvarez Del Valle, primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021 y Miss Puerto Rico Petite 2017, quien a principios de este año compartió su diagnóstico y se ha convertido en una voz de apoyo para pacientes y sobrevivientes.

“Para mí es un honor ser parte del Encendido Rosa del Hospital y, utilizar mi voz para celebrar la vida, acompañar a quienes hoy continúan luchando y recordarles que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que merecen ser sostenidas con fe, amor y esperanza”, dijo la científica y comunicadora.

‘Adopte un Paciente’ brinda apoyo económico, conforme a los criterios del programa, a pacientes que reciben atención en el Auxilio Centro de Cáncer o en el Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular. La ayuda puede destinarse a deducibles, estudios, análisis de laboratorio, medicamentos y otros gastos relacionados con su cuidado.

El oncólogo Fernando Cabanillas, director médico de Auxilio Centro de Cáncer, explicó que un diagnóstico puede tener consecuencias que van más allá del ámbito clínico.

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“Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, no lo recibe sola; también afecta a la familia. Juntos enfrentan los impactos emocionales y médicos de la enfermedad, además de gastos imprevistos que pueden afectar su estabilidad económica. Adopte un Paciente permite que la solidaridad se convierta en una ayuda concreta para que las personas puedan continuar su tratamiento con mayor tranquilidad”, indicó por escrito.

Por su parte, del mismo modo, el hematólogo oncólogo Alexis Cruz, director médico del Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular, también destacó el impacto que puede tener cada donación. “Una aportación, sin importar la cantidad, puede marcar una diferencia significativa para una persona enfocada en su recuperación. A veces, cubrir un deducible o ayudar con un estudio permite que el tratamiento no se interrumpa”, sostuvo.

Una invitación a encender esperanza

“Queremos que este Encendido Rosa sea también un llamado a la acción para individuos, empresas y organizaciones. Las aportaciones pueden realizarse en honor o en memoria de un ser querido. Asimismo, algunas familias optan por invitar a sus allegados a donar al programa en lugar de enviar arreglos florales o como una manera de expresar agradecimiento por la atención recibida”, aseguró Aponte García.