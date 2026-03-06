Dagmar Rivera recibe homenaje de los Suncoast Emmy Awards: “Dios me tiene de la mano”

Para muchos es la compañera de cada almuerzo; para otros, una voz que calma con su canto. Dagmar Rivera no es solo una artista, es una integrante de la familia puertorriqueña extendida que ha sabido evolucionar con su audiencia durante más de cuatro décadas.

Desde sus primeros pasos en la música hasta posicionarse como una de las reinas indiscutibles del mediodía, la multifacética ha trazado una trayectoria impecable en el entretenimiento. Su versatilidad como cantante, comediante y presentadora, asimismo, la sitúa como una de las figuras más completas del arte nacional.

Esta tarde, la intérprete fue sorprendida en el programa “Día a día” de Telemundo Puerto Rico por el Capítulo Suncoast de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Víctor Montilla, vicepresidente de la institución, llegó hasta el estudio desde donde se transmite el vespertino para oficializar a Rivera como recipiente del Silver Circle 2026.

“Se da por tu trayectoria exitosa por más de 25 años en la industria. Aquí está la carta oficial de nuestra presidenta. La ceremonia va a ser parecida a la que hicimos con Raymond (Arrieta) el año pasado, va a ser el 23 de mayo”, detalló Montilla.

Este Círculo de Plata, según el vicepresidente, “no se lo otorga a todo el mundo. Es un premio que la Academia, la Junta de Gobernadores de la Academia, son los únicos que pueden otorgar el premio y es por votación. Se supone que sean tres cuartas partes de la Academia. En tu caso fue unánime”, abundó.

Entre lágrimas, la galardonada confesó que no esperaba la noticia. Esta distinción, sostuvo, la recibe “con humildad”.

“Les doy las gracias a ustedes, también al público, a mi productor Tony Mojena, a todos. Al público, sobre todo, porque son muchos años de carrera, son 51 años ya de celebrar la carrera, celebrar la vida. Siempre para mí es motivo de alegría porque mi único deseo es llevar fe, esperanza, positivismo. Siempre ha sido así. Y así va a ser hasta el último día”, expresó.

En su mensaje, la comediante agradeció a todas las personas que le han dado una oportunidad porque vieron algo en ella, y a los que confiaron en su talento.

“También tengo que darle gracias al Ser Supremo, a Dios, que ha sido el que me ha guiado en mi carrera, en mi familia, en mis proyectos, en mi vida entera, en mi salud. Dios me tiene de la mano”, añadió.