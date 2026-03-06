Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Dagmar Rivera recibe homenaje de los Suncoast Emmy Awards: “Dios me tiene de la mano”

Con una trayectoria de varias décadas, se destaca como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento boricua

6 de marzo de 2026 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dagmar Rivera. (GFR Media)
Dagmar Rivera cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en el entretenimiento boricua.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para muchos es la compañera de cada almuerzo; para otros, una voz que calma con su canto. Dagmar Rivera no es solo una artista, es una integrante de la familia puertorriqueña extendida que ha sabido evolucionar con su audiencia durante más de cuatro décadas.

RELACIONADAS

Desde sus primeros pasos en la música hasta posicionarse como una de las reinas indiscutibles del mediodía, la multifacética ha trazado una trayectoria impecable en el entretenimiento. Su versatilidad como cantante, comediante y presentadora, asimismo, la sitúa como una de las figuras más completas del arte nacional.

Esta tarde, la intérprete fue sorprendida en el programa “Día a día” de Telemundo Puerto Rico por el Capítulo Suncoast de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Víctor Montilla, vicepresidente de la institución, llegó hasta el estudio desde donde se transmite el vespertino para oficializar a Rivera como recipiente del Silver Circle 2026.

“Se da por tu trayectoria exitosa por más de 25 años en la industria. Aquí está la carta oficial de nuestra presidenta. La ceremonia va a ser parecida a la que hicimos con Raymond (Arrieta) el año pasado, va a ser el 23 de mayo”, detalló Montilla.

Este Círculo de Plata, según el vicepresidente, “no se lo otorga a todo el mundo. Es un premio que la Academia, la Junta de Gobernadores de la Academia, son los únicos que pueden otorgar el premio y es por votación. Se supone que sean tres cuartas partes de la Academia. En tu caso fue unánime”, abundó.

Entre lágrimas, la galardonada confesó que no esperaba la noticia. Esta distinción, sostuvo, la recibe “con humildad”.

“Les doy las gracias a ustedes, también al público, a mi productor Tony Mojena, a todos. Al público, sobre todo, porque son muchos años de carrera, son 51 años ya de celebrar la carrera, celebrar la vida. Siempre para mí es motivo de alegría porque mi único deseo es llevar fe, esperanza, positivismo. Siempre ha sido así. Y así va a ser hasta el último día”, expresó.

En su mensaje, la comediante agradeció a todas las personas que le han dado una oportunidad porque vieron algo en ella, y a los que confiaron en su talento.

“También tengo que darle gracias al Ser Supremo, a Dios, que ha sido el que me ha guiado en mi carrera, en mi familia, en mis proyectos, en mi vida entera, en mi salud. Dios me tiene de la mano”, añadió.

Desde niña, el deseo de Dagmar Rivera fue triunfar plenamente en el arte musical como cantante.En la década del 1970 Dagmar integró el grupo Allegro, compuesto además por Luis Antonio Cosme, Tito Lara, Lunna y Cuco Peña.Temprano en la mañana, Dagmar Rivera expresó que recibía un nuevo año de vida "agradecida".
1 / 14 | Dagmar Rivera: una carrera sobresaliente en las artes escénicas . Desde niña, el deseo de Dagmar Rivera fue triunfar plenamente en el arte musical como cantante.
Tags
Dagmar Riveratelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: