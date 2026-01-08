Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No respondió a mi llamado”: Dagmar Rivera sufre la pérdida de un ser querido

La presentadora tuvo palabras de agradecimiento por los muchos años llenos de amor

8 de enero de 2026 - 8:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dagmar Rivera recibió mensajes de solidaridad mediante las redes. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Perder a un animal de compañía no es solo perder a una mascota; es despedir a un testigo de vida silencioso, a un confidente que no necesitaba palabras para comprenderte. En una sociedad que a menudo subestima este dolor, es necesario reconocer que el vacío que dejan es proporcional al amor incondicional que brindan.

RELACIONADAS

A la presentadora de televisión Dagmar Rivera le tocó comenzar este proceso de duelo durante el día de hoy, miércoles. Mediante sus redes sociales, la anfitriona de “Día a día” de Telemundo anunció la muerte de su perro, Shelby.

“Shelby descansa en paz y gracias mil veces por todo tu amor, juegos y protección”, lee la descripción de la publicación.

La también cantante y actriz lamentó que su perrito no respondió a su llamado. De inmediato, amigos, familiares y colegas enviaron mensajes de solidaridad y fortaleza para la multifacética.

Gil Marie López, Sara Jarque y Milly Méndez fueron algunas de las compañeras de Telemundo que se mostraron empáticas con Rivera.

Desde niña, el deseo de Dagmar Rivera fue triunfar plenamente en el arte musical como cantante.En la década del 1970 Dagmar integró el grupo Allegro, compuesto además por Luis Antonio Cosme, Tito Lara, Lunna y Cuco Peña.Temprano en la mañana, Dagmar Rivera expresó que recibía un nuevo año de vida "agradecida".
1 / 14 | Dagmar Rivera: una carrera sobresaliente en las artes escénicas . Desde niña, el deseo de Dagmar Rivera fue triunfar plenamente en el arte musical como cantante.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
