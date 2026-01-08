“No respondió a mi llamado”: Dagmar Rivera sufre la pérdida de un ser querido

Perder a un animal de compañía no es solo perder a una mascota; es despedir a un testigo de vida silencioso, a un confidente que no necesitaba palabras para comprenderte. En una sociedad que a menudo subestima este dolor, es necesario reconocer que el vacío que dejan es proporcional al amor incondicional que brindan.

A la presentadora de televisión Dagmar Rivera le tocó comenzar este proceso de duelo durante el día de hoy, miércoles. Mediante sus redes sociales, la anfitriona de “Día a día” de Telemundo anunció la muerte de su perro, Shelby.

“Shelby descansa en paz y gracias mil veces por todo tu amor, juegos y protección”, lee la descripción de la publicación.

La también cantante y actriz lamentó que su perrito no respondió a su llamado. De inmediato, amigos, familiares y colegas enviaron mensajes de solidaridad y fortaleza para la multifacética.

Gil Marie López, Sara Jarque y Milly Méndez fueron algunas de las compañeras de Telemundo que se mostraron empáticas con Rivera.

