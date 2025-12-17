Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dagmar Rivera dedica emotiva canción a Alex Delgado, Rafael Ithier y Papo Rosario

Sus decesos han unido a los principales canales de televisión en un mismo sentimiento de respeto y solidaridad

17 de diciembre de 2025 - 8:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dagmar Rivera | Un cáncer en la base de la lengua, el pulmón y la garganta afectó a la animadora, infecciones que superó junto a sus compañeros del programa de televisión “Día a Día”. Esto ocurrió entre el 2009 y 2011. (GFR Media)
Dagmar Rivera interpretó una alabanza que sirvió de consuelo.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el pasado 6 de diciembre, con la muerte del maestro Rafael Ithier, la isla enfrentó un período de duelo que se ha extendido los decesos del cantante Luis “Papo” Rosario y el periodista Alex Delgado. La pérdida de estas tres figuras que lo dieron todo y más por la isla desde sus respectivas esquinas, ha unido a los principales canales de televisión de Puerto Rico en un mismo sentimiento de respeto y solidaridad.

RELACIONADAS

Además de las emotivas dedicatorias que han preparado las distintas producciones locales, también se han vivido momentos que han servido para reconfortar y consolar. Uno de ellos fue protagonizado por la presentadora Dagmar Rivera en el programa “Día a día” de Telemundo.

“¡Hermoso! Dagmar dedica emotiva canción a Alex Delgado, Rafael Ithier y Papo Rosario", compartieron en las redes sociales de Telemundo Puerto Rico.

El programa de hoy, de igual forma, contó con las intervenciones especiales de los periodistas Yolanda Vélez Arcelay, Milly Méndez y Luis Enrique Falú, quienes laboraron con Delgado en algún momento de sus carreras.

Vélez Arcelay contó que conoció al comunicador cuando él era un “rookie” en la década del 2000. Al “muchachito que venía de Jayuya” lo describió como una persona “alerta”.

“Primero lo conocía en lo gajes del oficio. Luego tuve la oportunidad de trabajar con él en ‘Jugando Pelota Dura’ del corillo original, como le digo yo, cuando salía ‘Pelota Dura’ en el canal de Font”, recordó Méndez.

La periodista resaltó su solidaridad y respeto como amigo y profesional. Al finalizar la interpretación de Rivera el resto del equipo se unió en un acto de respeto y honor.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.Posteriormente, en el 1999 se integró al recién creado equipo de noticias Cadena Radio Puerto Rico, donde compartió micrófonos con reconocidos profesionales como Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez y Nacha Rivera.En septiembre de 2025, el periodista Alex Delgado recibió un reconocimiento especial durante la Grand Gala Anual, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR), como muestra de su apoyo en su lucha contra el cáncer.
1 / 12 | Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo
Tags
Día a díaTelemundoTelemundotelevisiónAlex DelgadoDagmar Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: