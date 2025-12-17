Dagmar Rivera dedica emotiva canción a Alex Delgado, Rafael Ithier y Papo Rosario

Desde el pasado 6 de diciembre, con la muerte del maestro Rafael Ithier, la isla enfrentó un período de duelo que se ha extendido los decesos del cantante Luis “Papo” Rosario y el periodista Alex Delgado. La pérdida de estas tres figuras que lo dieron todo y más por la isla desde sus respectivas esquinas, ha unido a los principales canales de televisión de Puerto Rico en un mismo sentimiento de respeto y solidaridad.

Además de las emotivas dedicatorias que han preparado las distintas producciones locales, también se han vivido momentos que han servido para reconfortar y consolar. Uno de ellos fue protagonizado por la presentadora Dagmar Rivera en el programa “Día a día” de Telemundo.

“¡Hermoso! Dagmar dedica emotiva canción a Alex Delgado, Rafael Ithier y Papo Rosario", compartieron en las redes sociales de Telemundo Puerto Rico.

El programa de hoy, de igual forma, contó con las intervenciones especiales de los periodistas Yolanda Vélez Arcelay, Milly Méndez y Luis Enrique Falú, quienes laboraron con Delgado en algún momento de sus carreras.

Vélez Arcelay contó que conoció al comunicador cuando él era un “rookie” en la década del 2000. Al “muchachito que venía de Jayuya” lo describió como una persona “alerta”.

PUBLICIDAD

“Primero lo conocía en lo gajes del oficio. Luego tuve la oportunidad de trabajar con él en ‘Jugando Pelota Dura’ del corillo original, como le digo yo, cuando salía ‘Pelota Dura’ en el canal de Font”, recordó Méndez.

La periodista resaltó su solidaridad y respeto como amigo y profesional. Al finalizar la interpretación de Rivera el resto del equipo se unió en un acto de respeto y honor.