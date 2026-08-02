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Autoridades mexicanas revelan quién ordenó el asesinato de la influencer Valeria Márquez

La creadora de contenido víctima de feminicidio, fue asesinada el 13 de mayo de 2025

2 de agosto de 2026 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Influencer Valeria Marquez. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el hijo de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, mantenía una relación de noviazgo con la influencer Valeria Márquez, víctima de feminicidio el 13 de mayo de 2025.

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El sujeto la había amenazado en varias ocasiones, por lo que se presume que le pidió a su padre que le quitara la vida.

“Sí, se tiene información, también lo va a dar a reconocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a aprobar, que el hijo le pide a su papá el “R1”, que cometan el feminicidio”, informó el funcionario.

El R1 fue detenido y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 noviembre de 2025 en una plaza pública. Además, fue identificado como líder de una cédula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch precisó que ambos crímenes se investigan por separado, mientras que el hijo del R1 sigue prófugo.

“Es una investigación distinta a la del alcalde Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, indicó el funcionario.

“¿El hijo del R1 está detenido?, ¿Cuál es su condición?”, se le preguntó.

“Está libre y estamos en búsqueda de él, es parte de las investigaciones (su posible localización)”, respondió brevemente.

Feminicidio de Valeria Márquez

La noche del 13 de mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de una joven de 23 años, ocurrido en el municipio de Zapopan.

El crimen fue reportado alrededor de las 6:30 p.m. dentro de una estética ubicada sobre la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, Márquez se encontraba en su salón de belleza cuando un hombre entró al lugar y realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándole de la vida.

Un año después, la vicefiscal de Investigación Especial en Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Elizabeth Canales, reconoció que desde el 13 de mayo de 2025 no se había liberado ninguna orden de aprehensión por el caso.

“La carpeta consta de aproximadamente 10 tomos de más de 100 diligencias realizadas, más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones que corresponden a más de mil 500 horas de análisis de vídeos tanto de cámaras de C5 como de cámaras privadas. Diversas peticiones de datos conservados, que eso consiste en análisis especializado de personal en técnicas de inteligencia, análisis y recolección de medios abiertos, diversas colaboraciones (solicitadas) a otros estados y sobre todo el seguimiento”, indicó la funcionaria el 14 de mayo pasado.

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Asesinato de mujeresfeminicidio
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