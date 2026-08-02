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Fallece Vincent Pastore, reconocido actor de la serie de HBO, “The Sopranos”

Pastore fue hallado en su residencia de City Island, en Nueva York, después de que nadie tuviera noticias de él durante varios días

2 de agosto de 2026 - 10:24 PM

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Vincent Pastore es reconocido por interpretar el personaje de Salvatore Bonpensiero, el mejor amigo de Anthony "Tony" Soprano, en la serie de HBO "The Sopranos". (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Vincent Pastore, un veterano actor conocido por interpretar mafiosos y personajes duros, y famoso por dar vida a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie “The Sopranos”, falleció. Tenía 80 años.

Bob McGowan, quien fue representante de Pastore desde su etapa en “The Sopranos”, informó a The Associated Press que se enteró de su muerte el sábado mediante otro cliente y actor de la serie, Vincent Curatola.

McGowan indicó que Pastore fue hallado en su residencia de City Island, en Nueva York, después de que nadie tuviera noticias de él durante varios días.

Asimismo, señaló que había estado intentando comunicarse con el actor para hablar sobre un posible trabajo.

“Fue el cliente más leal, siempre colaboraba con obras benéficas y era el tipo de persona que ayudaba a cualquiera, algo poco común en este negocio”, afirmó McGowan.

Robert Attermann representó a Pastore durante más de 30 años, incluso antes de su participación en “The Sopranos”. Aunque el actor será recordado por su papel de “Big Pussy”, Attermann aseguró en un correo electrónico enviado a AP que Pastore era mucho más que ese personaje.

“Vinny fue una de las personas más amables y generosas que he conocido”, expresó Attermann. “Trataba a todos con calidez y respeto, y nunca rechazaba a un admirador que quisiera una fotografía o un autógrafo. Valoraba sinceramente a las personas que lo apoyaban y siempre las hacía sentir importantes”.

Attermann añadió que Pastore amaba la actuación y sentía una profunda pasión por su oficio. Además, siempre alentaba a los actores jóvenes, dedicando tiempo para ofrecer orientación y apoyo cuando podía.

Michael Imperioli, amigo cercano y colaborador durante muchos años, escribió en Instagram que sentía como si hubiera conocido a Pastore toda la vida.

“Trabajamos juntos en muchas ocasiones y viajamos por todo Estados Unidos, así como por Italia y Australia. Compartimos grandes momentos y muchas risas”, escribió Imperioli. “Vinny era un hermano de gran corazón que se preocupaba profundamente por su familia y sus amigos. Siempre lo extrañaré”.

Pastore apareció en películas desde la década de 1980, con papeles en importantes producciones como “Goodfellas” (Buenos muchachos) y “Awakenings” (Despertares), ambas estrenadas en 1990.

Interpretó con frecuencia a miembros de la mafia, y uno de esos papeles fue precisamente el que lo hizo más conocido: su participación en 30 episodios como Bonpensiero, el amigo de Tony Soprano que termina convirtiéndose en informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Pastore nació en el distrito del Bronx y creció en la localidad de New Rochelle, en el estado de Nueva York. Durante la guerra de Vietnam se alistó en la Marina de Estados Unidos y posteriormente estudió en la Universidad Pace, según su biografía en IMDb.

Le sobrevive su hija, Renee Pastore.

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