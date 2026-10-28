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Miss Universe abre las votaciones para los proyectos sociales de “Beyond the Crown”

Conoce cómo puedes votar

28 de octubre de 2026 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe 2025, Fátima Bosch (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En el marco de la celebración de su 75 aniversario en Puerto Rico, la organización de Miss Universe invita a los fanáticos alrededor del mundo a votar por el proyecto de impacto social de su preferencia a través de “Beyond the Crown”, una iniciativa que destaca las causas sociales que defienden las candidatas y su compromiso con las comunidades a las que sirven.

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Según se indicó, delegadas de sobre 91 países han presentado sus videos, generando sobre 165,000 votos desde que se abrió la votación. Estas iniciativas abarcan temas como la educación, la salud, la protección ambiental, la igualdad y el desarrollo comunitario.

“La corona debe representar a una mujer que comprenda tanto el privilegio como la responsabilidad de contar con una plataforma de alcance mundial. Una mujer que sepa escuchar, que lidere con empatía y que reconozca la humanidad que compartimos más allá de nuestras diferencias. Sobre todo, una mujer que entienda que el propósito más importante de la influencia es ponerla al servicio de los demás”, expresó la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la organización, María José Unda.

Proyecto social de Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto: “Amplify”

¿Cómo puedes votar?

Los fanáticos pueden ver los videos de las delegadas y votar por su iniciativa favorita a través de la aplicación oficial de Miss Universe o accediendo a la página web missuniverseorg.com/beyondthecrown.

Cabe destacar que, además de “Beyond the Crown”, el público puede continuar votando en la categoría People’s Choice”, una oportunidad para ayudar a que su delegada favorita asegure un lugar entre las 30 semifinalistas del certamen.

La noche final de Miss Universe 2026 se celebrará el próximo 24 de noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

10. Miss España, Susana Medina9. Miss Nicaragua, Jasmine Blandford1. Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto
1 / 10 | A un mes del Miss Universe 2026, este es el Ranking Universal de El Nuevo Día . 10. Miss España, Susana Medina - Suministrada/Organización Miss Universe
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Miss UniverseCertamen de bellezaColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotJennifer Barreto
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