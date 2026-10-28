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Jenna Ortega cuestiona su futuro en la televisión

La actriz habló sobre el momento de su carrera en el que se encuentra

28 de octubre de 2026 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenna Ortega en su papel de Wednesday. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El futuro de Jenna Ortega en la televisión podría tomar una pausa después de “Wednesday”. La actriz, quien interpreta a Merlina Addams en la popular serie de Netflix, reconoció que quiere dedicar tiempo a explorar otros proyectos.

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Durante una entrevista en el podcast “Klara and the Sun”, Ortega fue cuestionada sobre si le disgustaría estar vinculada a una franquicia durante mucho tiempo. La intérprete señaló que no ha tenido conversaciones sobre otros universos cinematográficos y adelantó que, una vez que termine “Wednesday”, podría alejarse temporalmente de la televisión.

“Creo que después de ‘Wednesday’, estaré fuera de la TV por un tiempo. Ya pasé muchos años haciendo eso. Quiero dejar tiempo para cosas nuevas”, expresó.

Desde pequeña, Ortega ha trabajado en distintas producciones televisivas, entre ellas “Stuck in the Middle”, de Disney, y “Jane the Virgin”.

La actriz también mencionó que no imaginaba el éxito que alcanzaría “Wednesday”. Al principio, tenía dudas sobre su propia actuación y señaló que Tim Burton era tímido, por lo que no siempre sentía que hubiera una comunicación directa entre ambos durante el rodaje.

“Me habían enviado uno o dos episodios para ver por cortesía antes de que saliera el programa y no pude aguantar los primeros cinco. Realmente no me gusta verme a mí mismo. Estaba mortificada”, recordó.

Ahora, después de concluir el rodaje de la tercera temporada de “Wednesday”, asegura sentirse más cómoda.

La nueva producción comenzó en febrero y contó con la participación de Winona Ryder, conocida por su trabajo en “Beetlejuice”. El rodaje concluyó en septiembre y se prevé que los nuevos episodios lleguen a Netflix en 2027. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre una posible cuarta entrega.

Mientras tanto, Ortega está por estrenar “Klara and the Sun”, una película de ciencia ficción distópica dirigida por Taika Waititi y basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro, publicada en 2021.

La historia sigue a Klara, una androide interpretada por Ortega, que entabla amistad con Josie (Mia Tharia), una adolescente enferma. La trama se desarrolla en un mundo donde la ingeniería genética influye en las oportunidades de ascenso social y existe una marcada división de clases.

La película ha recibido críticas desfavorables y registra una calificación de 27% en Rotten Tomatoes. Algunas reseñas cuestionan que la adaptación no alcance la delicadeza de la novela y señalan el uso de humor fácil y un exceso de sentimentalismo.

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televisiónActoresNetflix
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