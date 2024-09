“Mi herencia mexicana y puertorriqueña es hermosa”: Jenna Ortega defiende sus raíces latinas a pesar de las críticas

La joven actriz Jenna Ortega ha sido cuestionada por años, por describirse como latina en Hollywood, a pesar de no dominar el idioma español, una característica que muchos podrían considerar “esencial”.

Sin embargo, la estrella de cine no permite que este tipo de estigma la definan, ni mucho menos la intimiden de expresar cada vez que pueda el orgullo que siente al tener raíces puertorriqueñas y mexicanas, y así lo dejó constar recientemente en una entrevista.

En una conversación con The New York Times, la actriz de la película que estrena hoy, “Beetlejuice Beetlejuice”, secuela del filme del 1988 de Tim Burton, opinó sobre sus raíces y cómo afronta la expectativa sobre si realmente es una representación de la comunidad latina en la industria del cine y el entretenimiento.

“Hay mucha presión, pero he aprendido a hacerla menos externa y más interna. Mi herencia mexicana y puertorriqueña es tan hermosa. Las historias que surgen de ella son increíbles. Quiero estar más conectada con mi cultura. La diferencia es que ahora quiero hacerlo por mí y no por los demás, lo que me parece increíblemente importante, hacer esa distinción y ser consciente de ello”, comentó la joven que también da vida a Merlina en la serie “Wednesday”, de Netflix.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Jenna Ortega en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) (Parisa Taghizadeh)

Su padre, Edward Ortega, es un aguacil mexicoamericano y su madre, Natalie, es enfermera con herencia mexicana y puertorriqueña.

“El padre de mi madre nació en Puerto Rico, se trasladó a Nueva York con su familia cuando era un bebé y luego se mudó a California”, relató en 2016 al medio Pop Sugar. “Soy 75 por ciento mexicana y 25 por ciento puertorriqueña. Mi bisabuela por parte de mi madre emigró de un pequeño rancho cerca de Sinaloa, México. Llegó a los Estados Unidos como inmigrante ilegal con la esperanza de mejorar la vida de sus cuatro hijas”.

En entrevistas previas, la actriz de 21 años ha contado la razón por la cual solo tiene conocimientos básicos del español, a pesar de su herencia hispana. “Ella (su abuela) quería que hablaran un inglés perfecto, para que no llamaran la atención y los deportaran, así que fueron a escuelas y solo se les permitía hablar inglés con ella, para que aprendiera el idioma mientras intentaba conseguir sus papeles”, dijo la actriz. Además, al ser criada en California, su familia paterna poco a poco perdió el idioma.

Aunque su madre lo hablaba en la intimidad del hogar, Jenna no estuvo del todo expuesta al español. Sin embargo, esto no es algo que la frenó, sino todo lo contrario, pues ahora desea aprenderlo “por ella”.

“Hago todo eso porque creo que es lo mejor. Me mantengo al tanto y me aseguro de que puedo entender las cosas. Veo videos en español, leo artículos en español. Si te hablara en español mi gramática sería un desastre al 100%. Te lo garantizo. ¿Mi tía Emma se reiría de mí? Claro que sí, pero creo que también le encantaría que lo intentara y claro que lo voy a intentar. Eso es lo que importa”, aseguró Ortega, quien practica el lenguaje mientras convive con su tía.

Aunque por el momento no habla perfectamente el español, Jenna ha dejado muy claro que no es obstáculo ni un disuasivo para no sentirse orgullosa de sus raíces latinoamericanas, de las que presume entrevista tras entrevista.

1 / 10 | Las estrellas de "Beetlejuice" inauguran del Festival de Cine de Venecia. Catherine O'Hara Winona Ryder y Jenna Ortega posan para fotógrafos a su llegada a la conferencia de prensa de la película "Beetlejuice Beetlejuice" durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024.(Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) - Vianney Le Caer

“Mi familia ha mantenido vivas algunas tradiciones. Cuando era niña, tenía una piñata en todas mis fiestas de cumpleaños. ¡Los amé! También tenemos tamales todos los años en Navidad; ¡Son deliciosos! Hablando de comida, mi papá hace tacos y carne asada increíbles y mi madre hace los mejores frijoles caseros. ¡Mis hermanos y yo no podemos tener suficiente! Probablemente, sean mi comida favorita”, comentó la actriz a “Pop Sugar” haciendo claras referencias a la gastronomía mexicana.

Los inicios de Jenna Ortega en la actuación

Ortega no tiene familiares actores, ni sus padres la llevaron hacia ese camino. Fue ella quien se sintió atraída por la profesión, y desde temprana edad le suplicó a sus padres para que la dejaran entrar a ese mundo.

Quien trabajó como actriz infantil desde los nueve años, logró la fama con su papel protagónico en “Wednesday” de Netflix en 2022, lo que la catapultó a un nivel de estrellato completamente nuevo que aseguró aún está procesando.

“Un día simplemente desperté en los zapatos de otra persona,” dijo sobre ese período. “Sentí que había entrado en la vida de otra persona y no sabía cómo regresar a la mía.”

Antes había tenido otros roles importantes en la serie de Disney “Stuck in the Middle” y en “Jane the Virgin” de CW, entre otros papeles en películas de cine y Netflix.

Ahora, regresará al cine con su interpretación de Astrid, la hija rebelde de Lydia, en el filme “Bettlejuice Bettlejuice”. Comparando los dos personajes, Ortega ha dicho que Astrid es similar a Wednesday, pero tiene algunas diferencias. “Es más segura de sí misma, sabe lo que hace, pero también tiene este enfado y resentimiento hacia el mundo a causa de un trauma”.