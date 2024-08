Jenna Ortega cierra su cuenta de X tras ver fotos explícitas de ella generadas con inteligencia artificial

“Odio la IA”, confesó Ortega en declaraciones a The New York Times.

“Era repugnante y me hacía sentir mal. Me hizo sentir incómoda. En fin, por eso lo borré, porque no podía decir nada sin ver algo así”, ha expresado la intérprete. Ortega, a quien al principio de su carrera le habían recomendado tener redes sociales para “construir su imagen” recuerda el momento exacto en que tomó la decisión de abandonar X: “Un día me desperté y pensé: ‘Oh, ya no necesito esto’. Así que lo dejé'”.