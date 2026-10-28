Jailene Cintrón celebra el relanzamiento de su producción cristiana “Solo por ti”

La presentadora puertorriqueña Jailene Cintrón, del programa de televisión “Aquí Pa’ Ti”, de TeleOnce ha vuelto ha codearse en la escena musical con el relanzamiento de su producción cristiana “Solo por ti”.

Para la animadora el disco marcó una etapa importante en su trayectoria artística y espiritual al ser lanzado originalmente en el 2005. La producción de música sacra, ahora, por primera vez está disponible en todas las plataformas digitales.

“Solo Por Ti” es la quinta producción discográfica de Cintrón y fue su primer álbum de música cristiana y su primera producción independiente, luego de haber formado parte del catálogo de la multinacional EMI Latin.

Con una propuesta musical diversa, el álbum reúne géneros como la balada gospel, el merengue, la salsa y el pop tropical, entre otros ritmos, reflejando la versatilidad artística de la intérprete y su deseo de transmitir un mensaje de fe, esperanza y amor a través de la música.

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“Mi mayor deseo no es simplemente que escuchen esta producción, sino que cada canción sea un instrumento de bendición para las vidas; que fortalezca la fe, renueve esperanzas y les recuerde que nuestra adoración tiene un propósito,honrar a aquel que lo ha dado todo por nosotros”, expresó Cintrón en declaraciones escritas.

La producción contó con la participación de reconocidos músicos y productores como Tony Vega, Ceferino Cabán y Elvin F. Torres Serrant. Sus aportaciones contribuyeron a desarrollar una propuesta musical que combina la sensibilidad espiritual con la riqueza de los ritmos tropicales.

A más de dos décadas de su lanzamiento original, “Solo Por Ti” cobra nueva vida con su llegada al mundo digital. Cuando el álbum fue lanzado en 2005, las plataformas de streaming aún no tenían la presencia que mantienen actualmente en la industria musical, por lo que este relanzamiento resulta una oportunidad para que nuevas generaciones descubran una faceta especial de la artista, que además de ser presentadora de televisión se destacó por décadas como merenguera.