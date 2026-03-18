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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jailene Cintrón presenta su nuevo programa en TeleOnce

El espacio televisivo “De la puerta pa’ dentro” tiene fecha de estreno

18 de marzo de 2026 - 9:33 AM

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Jailene Cintrón está feliz con su regreso a TeleOnce. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora y cantante Jailene Cintrón ya tiene fecha de estreno para su programa en TeleOnce, luego de que en agosto pasado se despidiera de “Pégate al Mediodía”, a través de la pantalla de Wapa Televisión.

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En febrero de 2026, se dio a conocer que Cintrón se unió a la familia de TeleOnce y en la noche de ayer, martes, reveló que el estreno de su programa “De la puerta pa’ dentro” será el domingo, 12 de abril de 2026 en horario de 7:00 p.m.

La también cantante con experiencia de más de 30 años en la televisión, dará vida a un programa de interés humano donde contará historias impactantes y reales. Es por ello, que Cintrón hace un llamado a las féminas para que le cuenten sus historias por medio de cartas para poderlas presentar en el espacio televiso.

“Mujer quiero hablarte a ti, porque en el nuevo programa ‘De la puerta pa’ dentro” queremos conocer tu historia y cómo la vamos a conocer es a través de tus cartas. Quiero invitarte a que me escribas a delapuertapadentro@teleonce.com“, exhortó la animadora.

La publicación en las redes sociales dirige la comunicación a las mujeres que se encuentran pasando alguna dificultad o situación.

“Si te sientes sola y estás pasando por un momento difícil, si necesitas ser escuchada o simplemente quieres compartir tu historia, este espacio también es para ti”, destaca la publicación del nuevo programa “De la puerta pa’ dentro” en sus redes sociales.

De acuerdo a los videos promocionales del programa, el padre Orlando Lugo pudiera ser uno de los colaboradores del espacio televisivo de Cintrón.

El regreso de Cintrón a TeleOnce se da luego de más de 30 años de haber laborada en ese canal en la desaparecido producción “Fiesta”.

“En TeleOnce seguimos evolucionando para ofrecer contenido relevante, fresco y alineado con los intereses de nuestra audiencia. La integración de Jailene Cintrón refuerza esa visión y nos permite ampliar nuestra propuesta sumando con otra comunicadora que conecta genuinamente con el público”, expresó el presidente del canal, Lenard Liberman, en declaraciones escritas tras el anuncio de la llegada de la animadora al canal.

Este nuevo programa de TeleOnce se suma al anunciado la semana pasada, “Boricuas con talento”, un“reality show” que estrena el lunes, 20 de abril y se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p.m. El ganador se llevará un premio de $25,000 y la oportunidad de impulsar su carrera en la industria local.

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Jailene CIntrónTeleOncetelevisión
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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