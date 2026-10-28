Funcionario de la Casa Blanca propone a Nicki Minaj como posible secretaria de prensa

Lo que comenzó como un simple comentario en redes sociales terminó desatando especulaciones sobre un posible giro en la carrera de Nicki Minaj: pasar de la música a uno de los puestos de comunicación más visibles del gobierno de Donald Trump.

La idea tomó fuerza después de que Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, compartiera un video de la rapera elogiando la política de Trump desde el avión presidencial rumbo a un mitin en Michigan.

Junto a las imágenes, Cheung lanzó una propuesta que no pasó desapercibida: “¡Señoras y señores, creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca!”.

🇺🇸😅 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 25, 2026

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X reaccionó a la publicación con un emoji de ojos, mientras que Alex Bruesewitz, asesor del mandatario, se sumó a la conversación con un mensaje dirigido a los seguidores de la artista, conocidos como Barbz: “Oye, Barbz, ¿qué pensamos de esta idea?”.

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Por su parte, Nicki respondió compartiendo una bandera de Estados Unidos y un emoji de carita sonriente.