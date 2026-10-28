Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
28 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Funcionario de la Casa Blanca propone a Nicki Minaj como posible secretaria de prensa

La rapera se convirtió en protagonista de una inesperada propuesta

28 de octubre de 2026 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante favorece al republicano Donald Trump. ((Captura/Instagram))
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lo que comenzó como un simple comentario en redes sociales terminó desatando especulaciones sobre un posible giro en la carrera de Nicki Minaj: pasar de la música a uno de los puestos de comunicación más visibles del gobierno de Donald Trump.

RELACIONADAS

La idea tomó fuerza después de que Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, compartiera un video de la rapera elogiando la política de Trump desde el avión presidencial rumbo a un mitin en Michigan.

Junto a las imágenes, Cheung lanzó una propuesta que no pasó desapercibida: “¡Señoras y señores, creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca!”.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X reaccionó a la publicación con un emoji de ojos, mientras que Alex Bruesewitz, asesor del mandatario, se sumó a la conversación con un mensaje dirigido a los seguidores de la artista, conocidos como Barbz: “Oye, Barbz, ¿qué pensamos de esta idea?”.

Por su parte, Nicki respondió compartiendo una bandera de Estados Unidos y un emoji de carita sonriente.

Hasta el momento no se ha confirmado de que la rapera esté siendo considerada formalmente para ocupar el cargo tras la breve gestión de Katie Zacharia, quien luego de su primera rueda de prensa fue despedida.

Tags
Nicki MinajDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: