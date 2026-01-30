Nicki Minaj presume Tarjeta Dorada de Trump: revela que su proceso de ciudadanía ya está en marcha
La cantante acompañó al presidente durante un evento de “Trump Accounts” realizado en el Carnegie Mellon Auditorium
30 de enero de 2026 - 10:30 AM
Un día después de aparecer en el escenario del Carnegie Mellon Auditorium (Washington D.C) junto al presidente Donald Trump durante un evento de “Trump Accounts”, la rapera Nicki Minaj presumió en redes sociales su nueva Tarjeta Dorada Trump, un tipo de visado para inversionistas extranjeros que permite obtener un permiso de residencia en Estados Unidos.
A través de su cuenta de X, la intérprete nacida en Puerto España, Trinidad y Tobago, compartió una fotografía en la que sostiene el plástico.
Tras publicar más videos y contenido de su participación en el acto político, Minaj aseguró que obtuvo la tarjeta de forma gratuita y que ya se encuentra finalizando sus trámites de ciudadanía.
El mensaje, que también incluyó la imagen de un personaje de película clásica mostrando el dedo medio, cerró con un elogio al mandatario: “Mi maravilloso, amable y encantador presidente. Gracias por la petición, no lo habría logrado sin ti”.
Durante el acto del republicano en Washington, del 28 de enero, en el que se presentó un programa de cuentas de inversión para niños, Nicki y Trump subieron al escenario tomados de la mano.
En su intervención, la rapera, considerada una de las figuras más influyentes del rap femenino, se declaró “fan número uno” del presidente y aseguró que nadie podría detenerlo porque “Dios lo protege”. Además, calificó estas ayudas económicas como “el verdadero significado de la generosidad”.
Minaj también realizó una aportación al programa, que según diversos medios podría oscilar entre 150 mil y 300 mil dólares destinados a las cuentas para menores.
Todo esto ocurre en medio de un clima político cada vez más tenso en Estados Unidos, marcado por protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good, residentes de Minneapolis que perdieron la vida a manos de agentes federales mientras intentaban proteger a inmigrantes.
