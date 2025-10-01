Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cardi B y Nicki Minaj en “guerra” nuevamente en las redes sociales

Aquí el intercambio de mensajes entre las cantantes que llevan años enfrentadas

1 de octubre de 2025 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cardi B y Nicki Minaj. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Cardi B y Nicki Minaj reavivaron en redes sociales su pelea de años luego de que esta última insinuara que la rapera de origen dominicano infló las ventas de su nuevo álbum para obtener la certificación de doble platino.

RELACIONADAS

Ante esto, Cardi no se quedó callada y respondió en X: “¿Por qué sigues mencionando mi álbum? No es la broma que crees... Llevas como 16 años en esto... necesitas compararte con TUS colegas que empezaron en tu época”.

La cantante de “Bodak Yellow” invitó a Minaj a que se compare con Rihanna, Taylor Swift y Drake, artistas que lanzaron álbumes a finales de la década del 2000 y no con ella que lanzó hace unos días su segundo álbum “Am I the Drama?” hace unos días.

“Esos son los números con los que necesitas competir, y no puedes porque estás por debajo de todos ellos”, continuó Cardi. “Estaba en la preparatoria cuando saliste. ¿Por qué te comparas conmigo?”.

Cardi B también se refirió a las insinuaciones de Nicki de que había contraído el virus del papiloma humano (VPH): “Bueno, este es el tercer tuit que hablo de mi embarazo. Señor, protege a mis bebés”.

Por su parte, la intérprete de “Tusa” compartió una imagen generada por IA de Cardi como Barney y la llamó alguien que “rapea como” el Barney y “sigue siendo FEAAA”.

También se burló de su tema “Magnet" y acusó a Cardi de someterse a cirugías estéticas para parecerse a ella.

Mientras que la ex de Offset llamó a su colega “Cocaine Barbie”, y criticó a su hermano, Jelani Maraj por su condena por violación infantil en 2017.

La enemistad de estrellas del Hip-Hop se remonta al 2018 cuando Cardi le arrojó un zapato a Nicki en una fiesta de la Semana de la Moda de Milán de 2018.

Tags
Cardi BNicki Minaj
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: