Cardi B espera su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

Cardi B está embarazada de su cuarto hijo. Será su primero con su novio Stefon Diggs, el receptor abierto de los New England Patriots.

La rapera ganadora del Grammy reveló la noticia el miércoles en una entrevista con Gayle King en “CBS Mornings”.

“Estoy emocionada. Estoy feliz”, le dijo a King. “Siento que estoy en un buen espacio. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa de que estoy haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé, mi hombre y yo, nos apoyamos mucho el uno al otro”.

Añadió que ella y Diggs están en posiciones similares porque ambos son ambiciosos y son algunos de ‘los más grandes’ en sus respectivos campos.

Cardi B también dijo que Diggs la hace sentir segura. “Quiero decir, hace como dos semanas estaba literalmente teniendo un ataque de pánico. Estaba, como, llorando y llorando y llorando, solo porque me estaba poniendo muy nerviosa con, ya sabes, todo el lanzamiento del álbum”, dijo, refiriéndose a su próximo segundo álbum, “Am I the Drama?”, que saldrá el viernes. “La gente venía a mí muy duro. Sabes, a veces la gente te ama, la gente te odia. Y la gente solo decía cosas muy malas sobre mí”.

“Él me hace sentir muy segura”, añadió. “Sentirse segura es sentirse confiada”.

Cardi B tiene tres hijos de su matrimonio anterior con el rapero Offset: hijas Blossom, de 1 año, y Kulture, de 7, y su hijo Wave, de 4. Diggs también tiene una hija de una relación anterior, Nova, que nació en 2016.

En 2024, Cardi B anunció que solicitó el divorcio de Offset.

Se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. Solo anunciaron su compromiso un mes después. En 2020, Cardi B solicitó el divorcio de Offset, alegando que su matrimonio estaba ‘irremediablemente roto’.