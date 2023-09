Esta noche se están celebrando los MTV Awards 2023, donde hay varias celebridades internacionales dando lo mejor en el escenario.

Las más esperadas han sido Shakira, Karol G, Selena Gómez, Demi Lovato, entre otras. Sin embargo, hubo una cantante que dio mucho de qué hablar por su vestido y por todo lo que le ocurrió.

Se trata de Nicki Minaj, quien llevó un traje rosado muy largo, pero lo que no se había dado cuenta fue del zapato que llevó desamarrado. Lo que causó risa entre el público, porque pudo haberse caído, pero lo resolvió como toda una experta.

Cuando terminó el discurso, caminó bastante extraño y en las redes sociales no se hicieron esperar, para mostrar el “outfit” completo.

PUBLICIDAD

Minaj fue la anfitriona del evento que se llevó a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, a las afueras de la ciudad de Nueva York. El año pasado, fue maestra de ceremonias junto a Lil Wayne y Jack Harlow, este año estuvo sola.

El espectáculo también celebró los 50 años del hip hop con una actuación que reunió a diferentes generaciones y estuvo repleta de estrellas: DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J y Minaj unieron fuerzas.

Diddy recibió el premio Global Icon y actuó en los VMA por primera vez desde 2005. Se convirtió en el tercer ganador del premio, después de Red Hot Chili Peppers en 2022 y Foo Fighters en 2021.