El momento en que la artista colombiana Shakira desfilara por la alfombra rosa de los MTV Awards 2023 era, quizás, uno de los más esperados de la noche. Quienes no se despegaron de la pantalla para no perderse el desfile, de seguro, están dando gracias de no haber claudicado.

La intérprete, quien esta noche será homenajeada con el Video Vanguard Award, junto a su compatriota Karol G, se coronó como una de las reinas de la pasarela rosada. Con el color dorado como protagonista, la artista de más de 30 años de trayectoria, dejó claro que está más que lista para brillar.

Con su melena rizada suelta e imponente, la bailarina de 46 años le dejó todo el protagonismo a un espectacular vestido dorado. El diseño se destacó por un ligero escote en forma de corazón que dejó la espalda al descubierto.

Los “cut outs” en la zona del abdomen confirmaron algo que ya se sabía: Shakira está en plena forma. Para el calzado, la multigalardonada optó por una sandalias doradas con maxi plataforma.

Según han reseñado algunos medios dedicados a la moda, la artista pudo haberse inspirado en el “outfit” que lució para la entrega de los Premios Grammy 2001.

El Video Vanguard Award que la colombiana recibirá esta noche rinde tributo a su carrera con una capacidad de influenciar con su música alrededor del mundo.