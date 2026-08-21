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La Divaza se convierte en el segundo eliminado de “Top Chef VIP 5”

El creador de contenido venezolano no logró superar el reto de la noche y dijo adiós a la competencia culinaria de Telemundo

21 de agosto de 2026 - 9:59 PM

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La Divaza no logró sorprender a los exigentes jueces. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cocina más famosa de la televisión volvió a encender los ánimos y a despedir a uno de sus participantes. El influencer y creador de contenido venezolano La Divaza se convirtió en el segundo eliminado de la quinta temporada de “Top Chef VIP”, tras no convencer al exigente panel de jueces durante el más reciente reto del programa.

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Durante la jornada, los concursantes enfrentaron una prueba centrada en la elaboración de sopas, un desafío que puso a prueba tanto la técnica como el equilibrio de sabores de cada preparación. Tras la degustación, los jueces recordaron que ningún platillo puede subestimarse dentro de la competencia, pues cada detalle cuenta al momento de evaluar a los participantes.

Al final de la noche, la decisión del jurado favoreció a Diana Haro, quien logró destacarse con su ejecución y obtuvo un pase directo a la llamada Cava, una importante ventaja estratégica dentro del concurso. Mientras tanto, La Divaza recibió la noticia de su eliminación, convirtiéndose así en la segunda celebridad en abandonar las cocinas de “Top Chef VIP 5”.

La salida del venezolano representa una de las primeras bajas de la temporada y marca un giro en la competencia, donde las celebridades continúan enfrentándose a exigentes pruebas culinarias en busca de mantenerse en carrera por el título. Desde su llegada al programa, La Divaza aportó su particular sentido del humor y una personalidad que rápidamente conectó con parte de la audiencia. Sin embargo, el desempeño en la cocina terminó siendo el factor decisivo para definir su permanencia.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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