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Esposa de Nio García tras robo en su casa: “Si nos ven por ahí, háblennos de otra cosa”

La creadora de contenido pidió a sus amigos y conocidos no recordarle el asalto, el cual define como una “pesadilla”

7 de septiembre de 2026 - 9:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sheila Romero y Nio García (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La empresaria e influencer de moda Shei Romano, esposa del cantante puertorriqueño Nio García, habló por primera vez tras el robo a mano armada que sufrieron ella y su familia cuando tres hombres encapuchados entraron a su residencia en Guaynabo.

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A través de una publicación en Instagram donde aparece junto a sus hijos en un cumpleaños, la creadora de contenido pidió a sus amigos y conocidos no recordarle el asalto, el cual define como una “pesadilla”.

“Nuestra primera salida después de nuestro reinicio. Hemos pasado días difíciles, días de mucho miedo, días de tratar de disimular frente a los niños, días donde no queríamos salir a la calle pero tampoco quedarnos en casa”, escribió Romano.

Romano también afirmó que han recibido críticas y los han culpado de lo ocurrido por mostrar sus joyas y su estilo de vida en redes sociales.

“Días donde a las víctimas se les señala simplemente por estar orgullosos de lo que han logrado. Estos días han sido un antes y un después en nuestra familia, nuestros bebes presenciaron lo que ningún padre quisiera y eso nos parte el alma. Seguimos con nuestra vida y nuestros trabajos pero con un sabor tan amargo que no sé ni cómo explicarlo”, dijo.

“Si nos ven por ahi háblennos de otra cosa, creanme que no queremos volver a recordar constantemente lo que pasó, lo que para ti es una historia para nosotros es una pesadilla que nadie quisiera vivir. Si piensan en nosotros, oren por nuestra familia, eso siempre es bien recibido”, añadió.

Según indicó la Policía, “los sujetos se dirigieron al clóset, donde se apropiaron de varias prendas de oro y diamantes, valoradas en aproximadamente $300,000. Además, sustrajeron un bulto marca Louis Vuitton, con un valor estimado de $6,000”.

El exponente del género urbano alcanzó la fama global gracias los temas y remezclas como "Te Boté" y "La Jeepeta". La primera producción discográfica, “Anto-Nio” la lanzó en el 2024. Además se robaron un bulto marca Louis Vuitton, con un valor estimado de $6,000.
1 / 15 | Nio García: entre fama, reguetón y víctima de la criminalidad . El exponente del género urbano alcanzó la fama global gracias los temas y remezclas como "Te Boté" y "La Jeepeta".
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Nio GarcíaRobo domiciliarioInstagram
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