Nio García se goza su boda con Shei Romano

El exponente urbano Nio García y su pareja Shei Romano, se juraron amor eterno tras ocho años de relación.

La hermosa boda fue una ceremonia íntima entre amigos y familiares en Casa Palo Grande en Trujillo Alto, según reveló la ahora esposa del reguetonero en sus historias de Instagram.

García se mostró sumamente emocionado al ver desfilar a su compañera de vida, la empresaria argentina y madre de sus hijos. El arista urbano no pudo ocultar sus sentimientos y lloró al ver desfilar a Romano antes de convertirse en esposo y esposa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la argentina compartió fotos y videos del evento que fue tremendo festejo de reguetón, mucho baile y hermosa ambientación al aire libre.

La pareja, que ha construido una sólida relación a lo largo de casi una década, selló su unión en una noche mágica rodeada de familiares y amigos.

Luis Antonio Quiñones García, nombre de pila del arista, y Romano tienen juntos dos hijos: Milo y Teo. García es padre también de Sofía y Romano es madre de Ciro. Juntos han podido integrar una armoniosa familia unida.

Sheila Romano y Nio García. (Instagram)

Romano es empresaria y dueña de la boutique de moda Gauchas Closet. Ella optó por un elegante vestido blanco que le resaltaba su figura, mientras que el exponente urbano lució un moderno traje verde.

La ceremonia y recepción estuvieron marcadas por momentos emotivos, celebraciones vibrantes y un ambiente de alegría que selló uno de los días más importantes en la vida de la pareja.