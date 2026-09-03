El Fondo Flamboyán destina $6.4 millones para fortalecer las artes y la cultura en Puerto Rico

El Fondo Flamboyán para las Artes lanza una nueva fase de inversiones a largo plazo para organizaciones de arte y cultura en todo Puerto Rico, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo continuo del sector.

Como parte de este esfuerzo, el Fondo otorgará subvenciones multianuales sin restricciones a un grupo de organizaciones cuyo trabajo impulsa prácticas culturales esenciales. Esta inversión de $6.4 millones a lo largo de cinco años está diseñada para brindar mayor estabilidad, capacidad de planificación a largo plazo y espacio para la innovación, reconociendo el papel que desempeñan el arte y la cultura en la preservación del patrimonio de Puerto Rico, a la vez que ayudan a moldear su futuro.

En un momento en que gran parte del sector cultural continúa operando con recursos limitados y altos niveles de incertidumbre, esta inversión considera que fortalecer el ecosistema cultural requiere sostener a las organizaciones para que puedan potenciar su trabajo, garantizar la continuidad y ampliar su impacto en las comunidades.

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Las siguientes 15 organizaciones se beneficiarán de esta iniciativa: Agua, Sol y Sereno, Asociación A-Circ, Beta-Local, Conservatorio de Música de Puerto Rico, Coro de Niños de San Juan, Escuela de Artes Plásticas, Fideicomiso Ballets de San Juan, Fundación Nacional para la Cultura Popular, Mujeres de Islas, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMI), Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de las Américas e Y no había luz.

En los últimos siete años, el Fondo Flamboyán para las Artes ha apoyado a más de 990 artistas y a más de 110 organizaciones culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica artística, la capacidad organizativa y la infraestructura cultura.

“El Fondo Flamboyán para las Artes ha sido testigo del papel esencial que desempeñan las organizaciones culturales en sostener el tejido creativo y social de Puerto Rico. El arte no es una parte opcional de la cultura puertorriqueña, sino un componente clave para la recuperación, revitalización y crecimiento del archipiélago. Creemos que las organizaciones de este grupo de financiamiento son esenciales para amplificar el talento creativo y crear oportunidades para que tanto residentes como visitantes experimenten la riqueza y diversidad de la vida cultural en todo el archipiélago. La inversión sostenida en estas instituciones es una inversión en el futuro de Puerto Rico”, expresó Kristin Ehrgood, directora ejecutiva y presidenta de la Junta de Fundación Flamboyán y cofundadora del Fondo Flamboyán para las Artes.

“En los siete años desde que comenzamos el Fondo Flamboyan para las Artes, hemos aprendido profundamente acerca del ecosistema cultural en Puerto Rico; hemos aprendido que estas 15 organizaciones son fundamentales para que las artes y la cultura en Puerto Rico sigan prosperando. Estas organizaciones sirven como hogares en sus áreas y misiones de trabajo, empoderando y apoyando a artistas de todos los niveles, a la vez que alcanzan al público, y hacen que el arte y la cultura sean accesibles para todos. El ecosistema cultural de Puerto Rico perdería el equilibrio sin estas organizaciones, y por eso nos sentimos orgullosos de apoyarlas, mientras continuamos la recaudación y distribución de fondos para los artistas independientes y la innovación”, expresó Luis Miranda, Jr., cofundador del Fondo Flamboyán para las Artes.

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