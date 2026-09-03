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Ángela Meyer anuncia que vuelve con “Ellas” a la televisión local

La actriz y sus compañeras Marilyn Pupo, Elia Enid Cadilla y Camille Carrión se reencuentran para un nuevo proyecto televisivo

3 de septiembre de 2026 - 12:06 PM

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Las actrices se reencontraron en una nueva sesión de fotos. (Captura Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El primer programa local con el formato de revista, producido y liderado por mujeres en la televisión puertorriqueña fue “Ellas al mediodía”, en el 1984, cuya transmisión fue por TeleOnce.

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Las actrices Ángela Meyer y Camille Carrión cambiaron la historia de la televisión local al reunir a profesionales de la actuación, todas féminas, en una producción que se convirtió en la favorita de la audiencia al ser ágil, relevante, entretenida y alejarse de la programación regular de esa época, que era destinada a la música y comedia.

Las actrices, todas figuras de las telenovelas de la isla, acapararon el horario del almuerzo para hablarle a los espectadores de tú a tú. El éxito del programa que conglomeró a las actrices Meyer, Carrión, Gladys Rodríguez, Marilyn Pupo, Claribel Medina, Sharon Riley, Margot Debén, Elia Enid Cadilla y Carmen Belén Richardson, entre otras, fue precisamente que todas fueron ellas al mostrarse tal cual en la pantalla chica. Ninguna de las actrices estaba en roles actorales e interpretativos.

Las artistas se destacaron por ofrecerles a las mujeres un foro para entretenerse y también desahogar sus preocupaciones.&nbsp;<font color="yellow">(Archivo)</font>
Las artistas se destacaron por ofrecerles a las mujeres un foro para entretenerse y también desahogar sus preocupaciones.

El programa tuvo una duración de cinco años, y luego de su emisión, otras producciones se desarrollaron en el formato de revista a través del tiempo.

Parte de ese grupo de actrices pioneras regresarán a la televisión, según anunció Meyer en una publicación en las redes sociales, que además ha sido compartida por Pupo.

La publicación de Meyer, quien el año pasado anunció su retiro de la cartelera activa teatral, ha revolucionado las redes sociales con una sesión de fotos en las que aparecen Carrión, Pupo, Cadilla y Meyer en un nuevo encuentro.

Creo que ustedes deben saberlo primero! VOLVEMOS!!! Dicen que “recordar es vivir” y yo digo “Volver a las cosas buenas es mucho mejor!!!”ESPERÁNOS PRONTO EN LA TV. TODOS LOS DÍAS!" expresó Meyer en la publicación.

La primera actriz no reveló más detalles sobre el regreso de ellas a la televisión y si la producción será similar a la que hicieron en el pasado. Eso sí, adelantó que será todos los días.

La producción de “Ellas al mediodía” estuvo a cargo de Meyer y Carrión.

Tags
Angela MeyerMarilyn PupoCamille CarriónTeleOnce
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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