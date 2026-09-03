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Centenario de Tite Curet Alonso incluye la celebración de un panel sobre identidad y raza

El conversatorio será en el Taller la Goyco en Santurce

3 de septiembre de 2026 - 7:26 AM

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La cantante Choco Orta es una de las panelistas. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Comité del Centenario del Natalicio de Catalino “Tite” Curet Alonso celebrará el panel Identidad, Raza y Género en las Composiciones de Catalino “Tite” Curet en la Escuela Dr. Pedro Goyco en la calle Loíza #1763.

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El conversatorio será este próximo, sábado, 5 de septiembre de 2026, de 11:00 a.m.a 1:00 p.m. en el Taller la Goyco. Durante el panel, académicas y profesionales de la música intercambiarán conocimientos y experiencias sobre los temas de identidad, raza y género en las composiciones del insigne compositor que nació el 12 de febrero de 1926 en el barrio Hoyo Inglés de Guayama y falleció el 5 de agosto de 2003 en Baltimore.

El conversatorio tendrá como panelistas a la profesora Dra. Ivette Chiclana quien es antropóloga y etnológa; la exprofesora, cantante y legisladora Nelly Lebrón. Al panel también se suman la cantante y percusionista Choco Orta y la Dra. Marie Ramos Rosado, profesora de literatura y exdirectora del grupo musical Calabó. La profesora Carmen L. Lassén autora y periodista será la moderadora y la Dra. Windy M. Cosme profesora, historiadora y museóloga será la maestra de ceremonias.

El panel forma parte del programa de actividades del centenario del compositor, que se extenderá hasta febrero de 2027.

La pasión por la música y la identificación por la gente humilde y sectores más vulnerables de la sociedad llevó al compositor a escribir a favor de los pobres, los negros y sobre la lucha diaria de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

“Canciones como Con los Pobres Estoy, las Caras Lindas, Babaía, Isadora y Juana la Lavandera son muestra de esto mostrando su vigencia a lo largo del tiempo. Por otra parte, “sus colaboraciones con compositoras y cantantes no pueden pasar desapercibidas ya que ocurrieron en una época donde no se daba espacio a las mujeres en la salsa” expresó el fotoperiodista José Rodríguez, presidente del Comité en declaraciones escritas.

Curet Alonso fue autor de más de 2,000 canciones.

“Si bien Tite Curet denunció estas situaciones, también destacó las luchas y resistencias de estos grupos. En sus canciones estos no fueron meramente entes pasivos”, puntualizó el veterano fotoperiodista.

Tags
culturaChoco OrtaTite Curet Alonso
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