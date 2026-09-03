Centenario de Tite Curet Alonso incluye la celebración de un panel sobre identidad y raza

El Comité del Centenario del Natalicio de Catalino “Tite” Curet Alonso celebrará el panel Identidad, Raza y Género en las Composiciones de Catalino “Tite” Curet en la Escuela Dr. Pedro Goyco en la calle Loíza #1763.

El conversatorio será este próximo, sábado, 5 de septiembre de 2026, de 11:00 a.m.a 1:00 p.m. en el Taller la Goyco. Durante el panel, académicas y profesionales de la música intercambiarán conocimientos y experiencias sobre los temas de identidad, raza y género en las composiciones del insigne compositor que nació el 12 de febrero de 1926 en el barrio Hoyo Inglés de Guayama y falleció el 5 de agosto de 2003 en Baltimore.

El conversatorio tendrá como panelistas a la profesora Dra. Ivette Chiclana quien es antropóloga y etnológa; la exprofesora, cantante y legisladora Nelly Lebrón. Al panel también se suman la cantante y percusionista Choco Orta y la Dra. Marie Ramos Rosado, profesora de literatura y exdirectora del grupo musical Calabó. La profesora Carmen L. Lassén autora y periodista será la moderadora y la Dra. Windy M. Cosme profesora, historiadora y museóloga será la maestra de ceremonias.

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El panel forma parte del programa de actividades del centenario del compositor, que se extenderá hasta febrero de 2027.

La pasión por la música y la identificación por la gente humilde y sectores más vulnerables de la sociedad llevó al compositor a escribir a favor de los pobres, los negros y sobre la lucha diaria de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

“Canciones como Con los Pobres Estoy, las Caras Lindas, Babaía, Isadora y Juana la Lavandera son muestra de esto mostrando su vigencia a lo largo del tiempo. Por otra parte, “sus colaboraciones con compositoras y cantantes no pueden pasar desapercibidas ya que ocurrieron en una época donde no se daba espacio a las mujeres en la salsa” expresó el fotoperiodista José Rodríguez, presidente del Comité en declaraciones escritas.

Curet Alonso fue autor de más de 2,000 canciones.