30 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Lin-Manuel Miranda y el Fondo Flamboyán prometen más ayuda a las artes: “Todavía se necesita”

Tras ayudar a la recuperación cultural después de María, la iniciativa amplía su compromiso con $10 millones más

30 de septiembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lin-Manuel Miranda en el cierre del Flamboyan Arts Fund, San Juan. (Alejandro Granadillo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuando el huracán María rugió sobre Puerto Rico en septiembre de 2017, Marena Pérez y Aureo Andino se refugiaron dentro de su estudio de ballet. La pareja nunca imaginó que ellos, su hija y los padres de Pérez vivirían allí durante tres meses, durmiendo en sofás cama y dependiendo de un generador de gasolina.

El huracán de categoría 4 inundó la casa de Pérez y Andino con 1.21 metros de agua. Incapaces de regresar a casa, los fundadores y directores de Mauro Ballet decidieron abrir sus puertas a la comunidad, impartiendo una clase de baile gratuita cada tarde.

“Se convirtió en un oasis para los bailarines en Puerto Rico”, dijo Andino. Pero Mauro Ballet aún enfrentaba dificultades: la compañía de danza no generó ingresos durante 18 meses.

Sobrevivió en parte gracias al apoyo del Fondo Flamboyan Arts, una iniciativa de $22 millones impulsada por Lin-Manuel Miranda y su familia, y financiada principalmente con el dinero recaudado durante una temporada en 2019 del aclamado musical de Broadway de Miranda, “Hamilton”, en San Juan.

Lin-Manuel Miranda está en el escenario durante el saludo final por el décimo aniversario de “Hamilton” en Broadway, en el teatro Richard Rodgers, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Nueva York. Lin-Manuel Miranda, al centro, aparece junto a miembros actuales y pasados del elenco en el escenario durante el saludo final por el décimo aniversario de “Hamilton” en Broadway. Con libreto, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, y basada en el libro “Alexander Hamilton” de Ron Chernow, la cinta fue producida por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller, con Sander Jacobs y Jill Furman como productores ejecutivos. La producción audiovisual estuvo a cargo de RadicalMedia.
1 / 9 | Fiesta en grande por el 10mo aniversario de "Hamilton" en Broadway. Lin-Manuel Miranda está en el escenario durante el saludo final por el décimo aniversario de “Hamilton” en Broadway, en el teatro Richard Rodgers, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Nueva York. - Greg Allen

“Los artistas siempre quedan fuera de la conversación”, dijo Miranda, un galardonado escritor e intérprete cuyos padres se criaron en Puerto Rico, a The Associated Press. “Queríamos asegurarnos de que no fueran olvidados en los esfuerzos de ayuda”.

En lugar de ser olvidados, los artistas asumieron roles esenciales, ayudando al archipiélago a sobrellevar el dolor de la devastación de María y articulando los desafíos que enfrentaban los puertorriqueños.

“Puedes usar las artes de muchas maneras para expresar tus sentimientos y para sanar”, dijo Pérez.

El Fondo Flamboyán para las Artes ha apoyado a 110 organizaciones artísticas puertorriqueñas y a 900 artistas. Ahora, la familia Miranda y la Fundación Flamboyan, con sede en Washington D.C., están comprometiendo $10 millones adicionales para las artes y la cultura puertorriqueñas.

A pesar de los recortes de fondos federales para las artes y las humanidades, la nueva fase de donaciones está destinada a ir más allá de la ayuda de emergencia, ayudando a que las artes y la cultura prosperen e incluso se conviertan en un motor económico para el archipiélago.

“Simplemente nos devuelve demasiado”, dijo Miranda, de 45 años. “Si alguna vez has disfrutado del trabajo que proviene de esta isla y sus descendientes, invertir en ese futuro es importante”.

El huracán María provocó un estimado de casi 3,000 muertes, la mayoría relacionadas con la falta de electricidad, agua potable y otros servicios. Los daños superaron los $115,000 millones, y los cortes de energía duraron 11 meses en algunos lugares.

La destrucción fue tan vasta que Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva y curadora jefe del Museo de Arte Contemporáneo en San Juan, temía que el sector cultural no pudiera superarla.

Lo que sucedió, en cambio, fue “todo lo contrario”, dijo.

Los grupos artísticos abrieron sus espacios como centros de ayuda y activaron redes de ayuda mutua. Las “brigadas culturales” desplegaron sus talentos para consolar y entretener.

“Fue una situación horrible, pero pudimos demostrar la importancia del arte en el proceso social”, dijo Yari Helfeld, directora ejecutiva de la compañía de teatro comunitario Y No Había Luz.

Helfeld recibió solicitudes para actuar de comunidades aisladas en las montañas centrales de Puerto Rico apenas semanas después de la tormenta. Se sorprendió de que le pidieran teatro cuando la gente aún luchaba por acceder a alimentos y agua.

“Dijeron, ‘Estás ayudando a sanar el espíritu’”, dijo Helfeld.

Los artistas también pudieron canalizar y contextualizar la frustración pública por la lenta recuperación del territorio estadounidense. María expuso las consecuencias de lo que muchos puertorriqueños aún consideran una relación colonial con Estados Unidos.

La ayuda del gobierno federal y local llegó lentamente y, a veces, no llegó en absoluto. Las medidas de austeridad impuestas federalmente, vinculadas a una deuda pública masiva, exacerbaron los problemas económicos. Los cortes de energía interrumpieron la vida diaria.

Después de que más de 120,000 puertorriqueños abandonaran el archipiélago en busca de estabilidad, una ola de inversores estadounidenses y extranjeros y trabajadores remotos descendieron, empeorando el desplazamiento y los precios.

La poesía, las pinturas y las actuaciones que confrontan estas realidades ayudaron a las personas a “procesar intelectual y emocionalmente lo que le había sucedido al país”, dijo Ramírez Aponte.

Artistas como Rayze Michelle Ostolaza Oquendo expresaron las esperanzas y decepciones del territorio.

“Tengo un sueño, y es simple: que se me permita ser de aquí, morir en esta tierra y silbar como el coquí, no es mucho pedir”, escribió en su poema de 2024 “Ser Puertorriqueño”.

El dinero del Fondo Flamboyan Arts apoyó becas para Ostolaza Oquendo y otros escritores. Ayudó a pagar el alquiler del estudio y los salarios, y restauró un ala inundada del Museo de Arte de Puerto Rico.

La financiación reforzó la resiliencia del sector, equipando a los museos y centros culturales con paneles solares y baterías, alimentos de emergencia y botiquines de primeros auxilios para continuar con la programación artística y apoyar a las comunidades después de los desastres. Un esfuerzo radical para digitalizar 1,200 piezas de arte y artefactos en todo el archipiélago se convirtió en un salvavidas durante la pandemia de COVID-19, cuando los museos pudieron continuar su programación en línea.

El Fondo de la Familia Miranda y la Fundación Flamboyan planearon liquidar el proyecto después de otorgar los $22 millones. En cambio, están comprometiendo más y animando a los donantes a unirse a ellos.

“Debido a que ha tenido éxito, pero sobre todo porque todavía se necesita, hemos decidido continuarlo”, dijo Kristin Ehrgood, quien cofundó la Fundación Flamboyan con su esposo Vadim Nikitine y se desempeña como su CEO. “La financiación para las artes y las organizaciones artísticas sigue disminuyendo”.

El presidente Donald Trump ha propuesto eliminar el National Endowment for the Arts, el National Endowment for the Humanities y el Institute of Museum and Library Services, todos los cuales apoyan a las instituciones puertorriqueñas. El Consejo de Humanidades de Puerto Rico vio su subvención operativa general de 2025 reducida en más de la mitad.

Ehrgood dijo que las dos familias quieren que los nuevos fondos también vayan más allá de la ayuda de emergencia, amplificando el talento de Puerto Rico e incluso estimulando su economía.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Bad Bunny hace historia al anunciarse que será el artista principal del espectáculo del Super Bowl 2026.
1 / 25 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

Este mes, la superestrella de la música latina y cabeza de cartel del Super Bowl Halftime Show 2026, Bad Bunny, completó una residencia de 31 conciertos en San Juan que se estima que inyectó $733 millones en la economía local, además de una asociación de varios años con Amazon Music que apoyará causas locales.

Su álbum más reciente, “Debí Tirar Más Fotos”, es una celebración de su tierra natal que muestra a músicos locales y géneros musicales queridos como la plena y la salsa. También denuncia el estatus político del territorio y la lucha contra el desplazamiento en canciones como “Lo Que Le Pasó a Hawaii”.

Miranda calificó el enfoque de Bad Bunny como “brillante”.

Hay más artistas que pueden transmitir esos mensajes, si cuentan con el respaldo.

“Apoyar las voces que hablan en nombre de la isla y cuentan la historia de la isla es una ventaja neta”, dijo Miranda. “Puerto Rico siempre nos dice lo que está pasando”.

Lin-Manuel Miranda tomó la palabra para expresar que esta sería la primera vez que vería la exhibición "De cartelera". El corte de cinta estuvo a cargo de Lin Manuel Miranda y sus padres, Luis A. Miranda y Luz Towns. El dramaturgo adelantó que, actualmente, se encuentra trabajando con "un montón" de canciones que todavía no logra decidir si formarán parte de un disco o de una obra.
1 / 10 | Lin-Manuel Miranda repasa algunos de los logros más significativos de su carrera. Lin-Manuel Miranda tomó la palabra para expresar que esta sería la primera vez que vería la exhibición "De cartelera". - Ramon "Tonito" Zayas

