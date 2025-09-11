Gran festival de arte en Santurce marca el cierre de las celebraciones del Fondo Flamboyán

San Juan, Puerto Rico - Con la cultura y el arte como bandera, la zona de Santurce se prepara para transformarse en el escenario de una gran fiesta artística que mostrará lo mejor del talento local.

Con el propósito de celebrar el éxito de su misión al ser creado, el Fondo Flamboyán para las Artes celebrará este sábado, 13 de septiembre de 2025, un evento gratuito y lleno de talento, marcando la culminación de un ciclo de celebraciones dedicadas a reconocer a los artistas y organizaciones que han revitalizado la isla desde el paso del huracán María.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., la Avenida De Diego cobrará vida con un despliegue de actividades para toda la familia. La programación incluye talleres, presentaciones artísticas y diversas actividades en puntos emblemáticos como el Museo de Arte de Puerto Rico, el Parque Santurce, Ciudadela y el Teatro Francisco Arriví. Más de 50 artistas y organizaciones culturales dirán presente en esta gran fiesta, incluyendo a nombres tan reconocidos como Mauro Ballet, La Tribu de Abrante, Orfeón San Juan Bautista, Atención Atención, Tanisha López, Y No Había Luz, Rafa Pabón, Decimanía, Los Mocosos, Don Perignon, Agua, Sol y Sereno, La Tuna de Segreles de Puerto Rico, entre otros.

Para los encargados de la organización, esta celebración es la prueba del poder de la comunidad artística para sanar y reconstruir. El Fondo Flamboyán para las Artes, una iniciativa creada en 2018 por el dramaturgo y actor, Lin-Manuel Miranda, su familia, y los productores del musical de Broadway “Hamilton”, nació de la convicción de que el arte es un pilar fundamental en la recuperación de Puerto Rico. Desde entonces, ha logrado impactar el 98% de los municipios de la isla, y el 92% de las organizaciones beneficiarias reconoce que su apoyo ha sido crucial para su sostenibilidad.

“El éxito del Fondo Flamboyán para las Artes es monumental. Cuando el huracán María azotó el archipiélago de Puerto Rico, sabíamos que la reconstrucción sería abrumadora pero no imposible, y que las artes, un campo que a menudo se olvida en las labores de socorro ante catástrofes, podrían ser un catalizador para la sanación y revitalización”, indicó el creador de musicales como “In The Heights” y “Hamilton”. “Me enorgullezco enormemente que aquí estemos ahora, con cientos de organizaciones artísticas y culturales, que han podido continuar su trabajo y marcar la diferencia. Invito a todos a asistir a esta celebración especial y experimentar la riqueza cultural y artística que Puerto Rico ofrece”.

De igual manera, se expresó Luis Miranda, Jr., cofundador del Fondo y padre de Lin-Manuel, quien resalto el trabajo de las organizaciones culturales a las que han apoyado durante los pasados años. “Estamos en Puerto Rico para disfrutar de la celebración del Fondo Flamboyán para las Artes, que destaca la labor de las numerosas organizaciones culturales y artistas que hemos apoyado”, añadió Miranda. “Este es también un momento de reflexión, de repasar lo que hemos logrado en los últimos cinco años, lo que queda por hacer y cómo continuamos consolidando las artes en Puerto Rico”.

En los últimos siete años, el Fondo ha desembolsado más de $15 millones, impulsando la carrera de más de 900 artistas y fortaleciendo a más de 110 organizaciones culturales. “El Fondo ha desempeñado un papel fundamental en la reconstrucción y el desarrollo cultural del archipiélago, y este evento celebratorio nos brinda la oportunidad de compartir con el público y las comunidades este logro trascendental, a la vez que reconocemos la labor de todas las entidades que se han beneficiado del Fondo”, destacó Carlos Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán. “Es una celebración dirigida a toda la familia, completamente gratuita, y participar de esta gran fiesta cultural es también una forma de apoyar de manera contundente las artes en Puerto Rico”.